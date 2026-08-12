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Bugünkü gümüş fiyatı! 12 Ağustos Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları 12 Ağustos 2026'da dikkat çekici bir artış gösterdi. Gümüş gram fiyatı 101.2593 TL alış ve 101.3515 TL satış ile işlem görüyor. Piyasalardaki bu belirgin yükseliş, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini şekillendirirken, ekonomik belirsizlikler ve enflasyonist beklentiler gümüş piyasalarında etkili olmaya devam ediyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 12 Ağustos Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Fiyatlarında Güncel Durum

12 Ağustos 2026 tarihi gümüş fiyatları için önemli bir gündür. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı 3149.28 TL, satış fiyatı ise 3152.77 TL olarak kaydedildi. Bu, günlük %2.05’lik bir artış göstermektedir. Gümüş fiyatındaki yükseliş, yatırımcıların ilgisini şekillendirebilir.

Gümüş ons/dolar fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 65.95 dolar olurken, satış fiyatı 66.01 dolardır. Bu fiyatlar uluslararası piyasalardaki performansı göstermekte. Günlük değişim yüzdesi %1.99 olarak belirlendi. Bu durum gümüşün dolara karşı değerinde dalgalanma olduğunu gösteriyor.

Gümüşün gram fiyatları ise şu şekildedir. Alış fiyatı 101.2593 TL, satış fiyatı 101.3515 TL olarak işlem görüyor. Burada günlük değişim yüzdesi %2.05 olarak kaydedilmiştir. Gram gümüşteki artış, gümüş talebine dair işaretler veriyor olabilir.

Gümüş piyasaları son dönemlerde dikkat çekici bir durum sergiliyor. Ekonomik belirsizlikler ve enflasyonist beklentiler piyasalarda etkili. Bugün görülen fiyat artışları gümüşün değerini koruduğunu sağlıyor. Piyasa dinamiklerini takip etmek gereklidir. Gümüşün ilerleyen günlerdeki seyri merak ediliyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 12 Ağustos Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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