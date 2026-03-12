FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 12 Mart Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 12 Mart 2026 tarihi itibarıyla önemli gelişmeler yaşanıyor. Gümüşün ons fiyatı 3800,21 TL alış ve 3803,97 TL satış seviyelerine ulaştı. Günlük değişim %0,58 artış gösterirken, dolar bazında gümüş ons fiyatı 86,15 Dolar olarak belirlendi. Yerel yatırımcılar için gram fiyatındaki 122,1874 TL seviyesi dikkat çekiyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, gümüşe olan talebi artırıyor ve yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesi gerektiğini gösteriyor.

Gümüş piyasasındaki gelişmeler, 12 Mart 2026 tarihi itibarıyla dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatlarında önemli bir artış var. Gümüşün ons fiyatı, alışta 3800,21 TL, satışta ise 3803,97 TL seviyelerine yükseldi. Günlük değişim yüzdesi %0,58 oranında artış kaydetti. Bu durum, yatırımcılar arasında gümüşe yönelik talebin arttığını gösteriyor.

Dolar cinsinden gümüş ons fiyatı da dikkat çekici. Saat 10:00 itibarıyla, gümüş onsunun alış fiyatı 86,15 Dolar. Satış fiyatı ise 86,22 Dolar olarak belirlendi. Bu verilere göre günlük değişim yüzdesi %0,51 oranında bir artış göstermekte. Döviz kurlarındaki hareketlilik, gümüş fiyatlarını etkileyen önemli bir faktör olmaya devam ediyor.

Gümüş gram cinsinden fiyatları ise alışta 122,1874 TL, satışta 122,2867 TL olarak kaydedildi. Bu kategoride günlük değişim yüzdesi %0,58 oranında. Gümüşün gram fiyatındaki artış, yerel yatırımcılar açısından önemli. Bu gelişme, yatırımcılar için dikkat çekici bir durum oluşturuyor.

Tüm veriler incelendiğinde, gümüşün ons ve gram cinsinden fiyatlarının günlük bazda artış göstermesi dikkat çekiyor. Piyasalardaki dalgalanmalar ve yatırımcı psikolojisi, gümüşe olan ilgiyi artırma potansiyeline sahip. Yatırımcıların bu hareketlilikleri dikkate alarak stratejilerini gözden geçirmeleri muhtemel.

