Bugünkü gümüş fiyatı! 12 Nisan Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasası, 12 Nisan 2026'da hareketli bir açılış yaptı. Yatırımcıların ilgisini çeken gümüş fiyatları, alışta 3384.13 TL, satışta ise 3389.23 TL seviyelerine yükseldi. Gümüş gram fiyatları da alış 108.8388 TL, satış 108.9249 TL olarak belirlendi. Ekonomik belirsizlikler devam ediyor.

Hande Dağ

Gümüş piyasası, 12 Nisan 2026 tarihinde olumlu hareketlerle açıldı. Yatırımcıların dikkatini çeken bu durum, gümüş fiyatlarının artışını gösteriyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş onsunun alış fiyatı 3384.13 TL, satış fiyatı ise 3389.23 TL oldu.

Gümüş onsunun Dolar karşısındaki değeri istikrar sergiliyor. Alış fiyatı 75.88 Dolar, satış fiyatı ise 75.94 Dolar olarak belirlendi.

Gümüş gram fiyatları da dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gramının alış fiyatı 108.8388 TL, satış fiyatı 108.9249 TL olarak tespit edildi.

12 Nisan 2026 tarihli gümüş fiyatları, yatırımcılar için dikkat çeken bir tablo sunuyor. Piyasalardaki belirsizlikler devam ediyor. Tarihsel olarak gümüş, ekonomik belirsizlik dönemlerinde tercih edilen bir değerli metal. Dolayısıyla, gümüş fiyatlarındaki gelişmeler dikkatle izlenecek.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

