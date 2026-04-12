Bugünkü gümüş fiyatı! 12 Nisan Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasası, 12 Nisan 2026 tarihinde olumlu hareketlerle açıldı. Yatırımcıların dikkatini çeken bu durum, gümüş fiyatlarının artışını gösteriyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş onsunun alış fiyatı 3384.13 TL, satış fiyatı ise 3389.23 TL oldu.

Gümüş onsunun Dolar karşısındaki değeri istikrar sergiliyor. Alış fiyatı 75.88 Dolar, satış fiyatı ise 75.94 Dolar olarak belirlendi.

Gümüş gram fiyatları da dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gramının alış fiyatı 108.8388 TL, satış fiyatı 108.9249 TL olarak tespit edildi.

12 Nisan 2026 tarihli gümüş fiyatları, yatırımcılar için dikkat çeken bir tablo sunuyor. Piyasalardaki belirsizlikler devam ediyor. Tarihsel olarak gümüş, ekonomik belirsizlik dönemlerinde tercih edilen bir değerli metal. Dolayısıyla, gümüş fiyatlarındaki gelişmeler dikkatle izlenecek.