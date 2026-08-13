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Bugünkü gümüş fiyatı! 13 Ağustos Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 13 Ağustos 2026 itibarıyla önemli bir güncel durum yaşanıyor. Gümüş ons fiyatı 3094.9 TL alış ve 3098.67 TL satış olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi -0.75 ile kısa vadeli dalgalanmaları işaret ediyor. Gümüş gram fiyatı ise 99.5156 TL alış, 99.6077 TL satış olarak belirlendi. Bu veriler, yatırımcıların piyasa stratejilerini oluştururken dikkate alması gereken önemli göstergeleri içeriyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 13 Ağustos Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında, 13 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla saat 10:00'da önemli gelişmeler yaşandı. Gümüş ons fiyatları günlük değişim yüzdesi açısından değerlendirildi. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmalara işaret ediyor.

Gümüş ons fiyatı alış fiyatı 3094.9 TL, satış fiyatı ise 3098.67 TL olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi -0.75 olarak belirlendi. Bu rakam, gümüş yatırımcıları için kısa vadeli dalgalanmaların devam ettiğini gösteriyor.

Gümüş ons/Dolar fiyatları açısından baktığımızda, alış fiyatı 64.79 Dolar ve satış fiyatı 64.85 Dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, Amerikan Doları karşısındaki değer değişimini takip etmek için önemlidir. Yatırımcılar açısından bu göstergeler dikkate alınmalıdır.

Gümüş gram değeri ise alış fiyatı 99.5156 TL, satış fiyatı 99.6077 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi -0.76 oldu. Gram gümüşün bu seviyeleri, yatırımcıların piyasa şartlarına göre hareket etmesine olanak tanır. Dinamik bir ortam sunduğu açık bir gerçektir.

Güncel gümüş fiyatları piyasa dalgalanmalarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. İlgili yatırımcılar, bu verileri göz önünde bulundurarak stratejilerini belirlemeye devam edecekler.

Bugünkü gümüş fiyatı! 13 Ağustos Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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