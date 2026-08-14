Bugünkü gümüş fiyatı! 14 Ağustos Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

14 Ağustos 2026 tarihinde gümüş fiyatlarında önemli bir dalgalanma gözlemleniyor. Saat 10:00 itibariyle gümüş ons fiyatları alışta 3079.36 TL, satışta ise 3082.02 TL olarak belirlenmiş. Bu verilere göre günlük değişim yüzdesi -0.04 olarak kaydedildi. Pazarın gidişatını etkileyecek birçok faktör mevcut. Gümüş yatırımcılarının kısa vadeli dalgalanmalara tepkisi merak ediliyor.

Gümüşün ons/dolar cinsinden fiyatlarına da göz atmakta fayda var. Saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 64.31 Dolar, satış fiyatı ise 64.36 Dolar. Günlük değişim yüzdesi -0.16 olarak öne çıkıyor. Dolar cinsinden gümüş fiyatları global piyasalardaki dalgalanmaları doğrudan etkiliyor. Bu nedenle olası şoklara karşı temkinli yaklaşım önem taşıyor.

Gümüş fiyatlarının gram cinsinden değerlendirmesi de önemli. Alış fiyatı 99.0057 TL, satış fiyatı ise 99.0827 TL olarak belirlenmiş. Burada günlük değişim yüzdesi -0.06 olarak görülüyor. Gram bazındaki bu düşüş, küçük yatırımcılar için talep etkilerini artırabilir.

Gümüş fiyatlarındaki bu hafif dalgalanma yatırımcılar için belirleyici olabilir. Piyasalardaki genel ekonomik durumu takip etmek önemlidir. Ayrıca döviz kurundaki olası değişimleri izlemek de gerekmektedir. Gümüşe olan talep ve arz dengesini dikkatli analiz etmek, yatırımcıların daha sağlam adımlar atmasına yardımcı olabilir.