Bugünkü gümüş fiyatı! 14 Şubat Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

14 Şubat 2026 itibarıyla gümüş fiyatlarında dikkate değer bir artış gözlemleniyor. Gümüş ons alış fiyatı 3365.47 TL, satış fiyatı ise 3371.16 TL olarak belirlendi. Günlük değişim %3.11 seviyesine ulaştı. Ayrıca, gümüş ons/dolar oranı da günlük %2.91 artış gösterdi. Gümüş gram fiyatları, alış 108.1966 TL, satış 108.3512 TL seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımcılar, bu yükselişi ve piyasa dinamiklerini yakın takip etmeli.

Gümüş fiyatları, 14 Şubat 2026 tarihi itibarıyla dikkat çekici bir yükseliş göstermeye başladı. Yatırımcılar ve piyasa analistleri bu durumu yakından izliyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş onsunun alış fiyatı 3365.47 TL, satış fiyatı ise 3371.16 TL olarak belirlendi. Bugünkü ons fiyatlarındaki değişim %3.11 seviyesinde gerçekleşti. Bu durum, gümüş yatırımcılarının piyasada daha olumlu bir hava hissetmelerine neden olabilir.

Gümüş ons/dolar oranı da önemli bir gösterge olarak takip ediliyor. Türkiye’deki yatırımcılar için kritik bir veri niteliğinde. Saat 10:00’da gümüş ons/dolar alış fiyatı 76.96 Dolar, satış fiyatı ise 77.07 Dolar olarak kaydedildi. Gümüş ons/dolar günlük değişim oranı %2.91 olarak belirlendi. Dolar bazındaki bu değişim, global piyasalardaki gümüş talebi hakkında ipuçları sunuyor.

Gümüş gram fiyatları da piyasadaki hareketliliği göstermekte. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gramının alış fiyatı 108.1966 TL, satış fiyatı ise 108.3512 TL olarak tespit edildi. Günlük değişim yüzdesi %3.14 olarak kaydedilmiştir. Gümüş gram fiyatlarındaki artış, yerli yatırımcılar için önemli görünmekte. Ayrıca yurt içindekilere daha yakın bir görünüm sunmaktadır.

Gümüş piyasasındaki bu artış, yatırımcıların dikkatini çekmekte. Gümüş ons ve gram fiyatlarındaki yükseliş, piyasa dinamiklerinin olumlu yönde değiştiğini gösteriyor. Yatırımcıların, güncel fiyatlar ve değişim oranlarını yakından takip etmeleri faydalı olacaktır. Stratejik karar almaları açısından bu bilgiler önemlidir.

