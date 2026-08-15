Bugünkü gümüş fiyatı! 15 Ağustos Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

15 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları uluslararası piyasalarda dalgalanmaya devam etmektedir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, 3094.91 TL seviyesinden alış, 3101.04 TL seviyesinden satış işlemine tabi tutulmuştur. Günlük değişim yüzdesi %0.52 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, gümüşe olan talebin sürdüğünü gösteriyor. Fiyatlar istikrarlı bir şekilde yükseliş göstermektedir.

Gümüş ons fiyatlarının yanı sıra, gümüş ons/dolar fiyatları da yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilmektedir. Bugün itibarıyla gümüş ons/dolar alış fiyatı 64.69 Dolar, satış fiyatı ise 64.72 Dolar olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle yatırımcılar için önemli bir veri kaynağıdır. Günlük değişim yüzdesi %0.42 olarak gözlemlenmiştir. Bu da dolar bazında gümüş fiyatlarının dikkat çekici bir seyir izlediği anlamına geliyor.

Gümüşün gram fiyatı, yatırımcılar ve alıcılar açısından önemli bir başka parametredir. Bugün saat 10:00 itibarıyla gümüş gram fiyatları, alış 99.5768 TL, satış 99.623 TL seviyesinde işlem görmektedir. Burada kaydedilen günlük değişim yüzdesi %0.49 olarak hesaplanmıştır. Gümüş gram fiyatlarının istikrarlı artış göstermesi, piyasa katılımcılarının gümüşe olan güvenini pekiştiriyor.

Gümüş fiyatlarının artışı, hem yatırımcılar hem de sanayi alanında gümüş kullanan şirketler için önemli bir gelişmedir. Yatırımcılar, gümüşü değer saklama aracı olarak görmeye devam ediyor. Sanayi sektörü, gümüşün önemli bir hammadde rolü nedeniyle bu durumu yakından takip ediyor. Gümüş piyasasında yaşanan bu gelişmeler, gelecekte fiyatların nasıl bir seyir izleyeceğine dair işaretler vermektedir.