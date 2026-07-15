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Bugünkü gümüş fiyatı! 15 Temmuz Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasaları, 15 Temmuz 2026 günü itibarıyla yatırımcıların dikkatini çekiyor. Gümüş Ons/Dolar fiyatları 58.36 USD alış, 58.42 USD satış olarak saptandı. Gümüş Gram fiyatları ise 88.2474 TL alış, 88.3381 TL satış düzeyine ulaştı. Piyasalardaki dalgalanmalar yatırımcıların kararlarını doğrudan etkiliyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 15 Temmuz Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında güncel fiyatlar dikkat çekiyor. 15 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla, gümüş fiyatları değişim oranlarıyla analiz ediliyor. Saat 10:00 itibarıyla veriler, yatırımcıların piyasalardaki dalgalanmaları izlemesi açısından önem taşıyor. Gümüş Ons, Gümüş Ons/Dolar ve Gümüş Gram olmak üzere üç ana kategori değerlendiriliyor.

Gümüş Ons fiyatları 2744.5 TL alış, 2748.05 TL satış olarak belirlenmiştir. Günlük değişim oranı % -0.51 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, yatırımcılara dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor. Gümüş unsurları genellikle mali piyasalardaki belirsizlikle dalgalanma gösteriyor. Bu nedenle, bu tür değişim oranlarına odaklanmak önemli.

Gümüş Ons/Dolar fiyatları 58.36 USD alış, 58.42 USD satış olarak belirlenmiştir. Günlük değişim oranı % -0.53 olarak saptanmıştır. Bu durum, uluslararası piyasalardaki hareketliliği yansıtıyor. Gümüşün dolara olan ilişkisi, döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisini belirliyor.

Gümüş Gram fiyatları ise 88.2474 TL alış, 88.3381 TL satış olarak belirlenmiştir. Bu alandaki günlük değişim oranı % -0.51 olarak tespit edilmiştir. Gram gümüş fiyatlarındaki değişim, Türkiye'deki gümüş piyasası için önemli bir gösterge oluşturuyor. Yatırımcılar için gram cinsinden gümüşün değeri, alışverişlerde dikkate alınması gereken bir faktördür.

15 Temmuz 2026 itibarıyla gümüş fiyatları, dikkatle takip ediliyor. Yatırımcıların dalgalanmaları göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerekiyor. Bu durum, piyasalardaki belirsizliklerle başa çıkmalarını sağlıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 15 Temmuz Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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