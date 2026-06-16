FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Haziran Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

16 Haziran 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak belirleniyor. Gümüş ons fiyatı 3223.24 TL alış ve 3227.16 TL satış seviyelerindeyken, günlük değişim yüzdesi -0.46 olarak kaydedildi. Yatırımcılar, gümüş gram fiyatlarını da takip ediyor. Gram gümüş alış fiyatı 103.6455 TL, satış fiyatı ise 103.7348 TL olarak belirlendi. Piyasa trendleri, yatırım stratejileri açısından büyük önem taşıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Haziran Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 16 Haziran 2026 tarihi itibarıyla piyasa dinamiklerine bağlı olarak şekillenmeye devam etmektedir. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı, önemli bilgiler sunuyor. Gümüşün ons fiyatı, alış 3223.24 TL, satış 3227.16 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi -0.46 seviyesindedir. Bu durum, gümüş piyasalarında hafif bir gerileme yaşandığını göstermektedir. Yatırımcılar, düşüşleri fırsat olarak değerlendirmektedir. Piyasa trendlerini de dikkatlice izlemeye devam ediyorlar.

Gümüş ons / dolar fiyatı da önemli bir gösterge. Alış fiyatı 69.63 dolar, satış fiyatı ise 69.69 dolardır. Bu fiyatlar, gümüşün uluslararası piyasasındaki performansını yansıtmaktadır. Yatırımcılar, dolar bazındaki değer değişimlerini takip etmelidir. Günlük değişim yüzdesinin -0.46 olması dikkat çekmektedir. Bu, uluslararası gümüş fiyatlarının bir miktar düştüğünü göstermektedir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Haziran Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

Gümüş gram cinsinden fiyatlar da merak konusu. Alış 103.6455 TL, satış 103.7348 TL olarak belirlenmiştir. Bu segmentte günlük değişim yüzdesi -0.44 olarak kaydedilmiştir. Gram gümüş fiyatlarındaki düşüş, yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Gram gümüş, yurtiçindeki yatırımcılar için önemli bir alternatif olarak değerlendirilmektedir.

Gümüş fiyatları, 16 Haziran 2026'da yerel ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları yansıtmaktadır. Yatırımcılar için bu fiyatlar önemli bir referans noktasıdır. Piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermeye devam edecektir. Gümüş, değerli madenler arasında güçlü bir pozisyona sahiptir. Alım satım işlemlerinde dikkatli bir strateji geliştirmek faydalı olacaktır.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnşaatlarda yeni dönem: Vatandaş yapacak 'Anons yapılıyor'İnşaatlarda yeni dönem: Vatandaş yapacak 'Anons yapılıyor'
56 yıl önce inşa edildi! İşte Türkiye'nin sıra dışı yeri...56 yıl önce inşa edildi! İşte Türkiye'nin sıra dışı yeri...

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

Tüm araç sahipleri etkilenecek! 15 gün sonra yürürlüğe giriyor

Tüm araç sahipleri etkilenecek! 15 gün sonra yürürlüğe giriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.