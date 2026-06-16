Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Haziran Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 16 Haziran 2026 tarihi itibarıyla piyasa dinamiklerine bağlı olarak şekillenmeye devam etmektedir. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı, önemli bilgiler sunuyor. Gümüşün ons fiyatı, alış 3223.24 TL, satış 3227.16 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi -0.46 seviyesindedir. Bu durum, gümüş piyasalarında hafif bir gerileme yaşandığını göstermektedir. Yatırımcılar, düşüşleri fırsat olarak değerlendirmektedir. Piyasa trendlerini de dikkatlice izlemeye devam ediyorlar.

Gümüş ons / dolar fiyatı da önemli bir gösterge. Alış fiyatı 69.63 dolar, satış fiyatı ise 69.69 dolardır. Bu fiyatlar, gümüşün uluslararası piyasasındaki performansını yansıtmaktadır. Yatırımcılar, dolar bazındaki değer değişimlerini takip etmelidir. Günlük değişim yüzdesinin -0.46 olması dikkat çekmektedir. Bu, uluslararası gümüş fiyatlarının bir miktar düştüğünü göstermektedir.

Gümüş gram cinsinden fiyatlar da merak konusu. Alış 103.6455 TL, satış 103.7348 TL olarak belirlenmiştir. Bu segmentte günlük değişim yüzdesi -0.44 olarak kaydedilmiştir. Gram gümüş fiyatlarındaki düşüş, yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Gram gümüş, yurtiçindeki yatırımcılar için önemli bir alternatif olarak değerlendirilmektedir.

Gümüş fiyatları, 16 Haziran 2026'da yerel ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları yansıtmaktadır. Yatırımcılar için bu fiyatlar önemli bir referans noktasıdır. Piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermeye devam edecektir. Gümüş, değerli madenler arasında güçlü bir pozisyona sahiptir. Alım satım işlemlerinde dikkatli bir strateji geliştirmek faydalı olacaktır.