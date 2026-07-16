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Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Temmuz Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

16 Temmuz 2026 itibarıyla gümüş fiyatları yatırımcılar için önemli bir gösterge sunmaktadır. Gümüş ons fiyatı 2689 TL alış, 2692.24 TL satış olarak belirlenirken günlük değişim oranı -1 olarak kaydedilmiştir. Gümüşün dolar bazındaki değeri de düşüş eğilimindedir. Gram gümüş fiyatı ise 86.4881 TL alış, 86.5789 TL satış seviyesinde yer alırken, -0.98'lik günlük değişim dikkat çekmektedir. Bu gelişmeler, yatırımcıların alım kararlarını etkileyen kritik verilerdir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Temmuz Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla gümüş piyasasında gözlemlenen fiyatlar oldukça önemlidir. Günlük değişim oranları, yatırımcılar ve piyasa analistleri için kritik veriler sunmaktadır. Gümüş ons fiyatları, alış ve satış fiyatlarıyla piyasa dinamiklerini yansıtmaktadır.

Bu sabah gümüş ons fiyatı 2689 TL alış, 2692.24 TL satış olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi ise -1 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, gümüşün ons fiyatında yaşanan değişimlerin piyasa beklentilerine etkisini göstermektedir. Yatırımcılar için bu durum, alım yaparken dikkatli olmaları gerektiğini işaret eder.

Gümüşün ons fiyatı kadar gümüş ons/dolar kuru da dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 57.17 Dolar, satış fiyatı 57.23 Dolar olarak tespit edilmiştir. Bu veriler, gümüşün uluslararası piyasalardaki performansını yansıtmaktadır. Ancak günlük değişim yüzdesi -0.99'dur; bu da dolar bazında gümüşün değer kaybı yaşadığını göstermektedir.

Gram gümüş fiyatları da piyasada önemli bir yer tutmaktadır. Gram gümüşün alış fiyatı 86.4881 TL, satış fiyatı ise 86.5789 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi -0.98 olarak kaydedilmiştir. Gram gümüş fiyatlarındaki bu geri çekilme, yatırımcıların alım kararları üzerinde etkili bir faktördür.

Gümüş fiyatları ve günlük değişim oranları, piyasa hareketliliği için önemli veriler sunmaktadır. Piyasalardaki dalgalanmaların, yatırımcı stratejileri üzerindeki etkisi merak konusudur. Dikkatli bir değerlendirme sürecinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu tür bilgiler, yatırımcıların bilinçli kararlar almasına katkı sağlayacaktır.

Bugünkü gümüş fiyatı! 16 Temmuz Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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