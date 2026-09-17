FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Bugünkü gümüş fiyatı! 17 Eylül Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

17 Eylül 2026 tarihiyle gümüş piyasasında hareketlilik sürüyor. Gümüş ons fiyatı 3104.08 TL alış ve 3107.87 TL satış seviyelerinde. Yüzde 1.38’lik artış, gümüşün değer kazandığını işaret ediyor. Dolar bazında gümüş fiyatları ise 63.78 Dolar alış ve 63.84 Dolar satış ile işlemde. Yatırımcıların ilgisi artarken, gram gümüş fiyatları da olumlu bir tablo sunuyor. Gümüşe yatırım yapma fırsatları değerlendirilmeli.

Bugünkü gümüş fiyatı! 17 Eylül Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

17 Eylül 2026 Gümüş Piyasası Analizi

Bugün 17 Eylül 2026. Saat 10:00 itibarıyla gümüş piyasasında önemli hareketlilik gözlemleniyor. Gümüş ons fiyatı yatırımcılar ve iş dünyası tarafından izleniyor. Bu saat diliminde gümüş onsun alış fiyatı 3104.08 TL, satış fiyatı ise 3107.87 TL olarak kaydedilmiştir. Gümüş ons fiyatındaki değişim yüzde 1.38 olarak belirlenmiştir. Bu durum gümüşün değer kazandığını gösteriyor. Yatırımcılar için umut verici bir piyasa ortamı var.

Gümüş onsun döviz üzerinden hesaplanan değeri ise 63.78 Dolar alış fiyatı, 63.84 Dolar satış fiyatı ile işlem görüyor. Günlük değişim yüzdesi %1.33 seviyesinde. Dolar bazında gümüş fiyatlarının yükselişi yatırımcıların güvenini artırıyor. Bu durum, yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin arttığını ortaya koyuyor.

Gümüş gram fiyatları da olumlu bir tablo çiziyor. Alış fiyatı 99.81 TL, satış fiyatı 99.9039 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi %1.38’in üzerinde bir katkı sağlıyor. Bu gelişme, yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.

17 Eylül 2026 tarihi itibarıyla gümüş piyasasında gözlemlenen olumlu trend, yatırımcılar için bir fırsat sunuyor. Sürekli artış gösteren fiyatlar, yatırım stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor. Gümüşe yapılan yatırımların artırılması önem taşıyor. Piyasalara dair gelişmeleri sıkı bir şekilde takip etmek büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Bugünkü gümüş fiyatı! 17 Eylül Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SPK'dan bir hamle daha! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı... Pusula ve Tera da varSPK'dan bir hamle daha! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı... Pusula ve Tera da var
Borsadaki yükseliş yüzde 2'yi aştı!Borsadaki yükseliş yüzde 2'yi aştı!

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İfadeleriyle tüm Türkiye’de infial yaratan anne ve baba tutuklandı

İfadeleriyle tüm Türkiye’de infial yaratan anne ve baba tutuklandı

Rusya dünyaya duyurdu: "Doğrudan savaş ilanı olur"

Rusya dünyaya duyurdu: "Doğrudan savaş ilanı olur"

Aziz Yıldırım'dan Emre Bol'a sert tepki! "Önce bunun hesabını ver"

Aziz Yıldırım'dan Emre Bol'a sert tepki! "Önce bunun hesabını ver"

Konserde tacize uğradı, korumalara bağardı! "Herif her tarafımı elledi"

Konserde tacize uğradı, korumalara bağardı! "Herif her tarafımı elledi"

Tapu işlemlerinde yeni dönem: 1 Ekim'de değişiyor

Tapu işlemlerinde yeni dönem: 1 Ekim'de değişiyor

Tarladan 5 TL'ye çıkıyor, vatandaşa gelene kadar 100 TL oluyor

Tarladan 5 TL'ye çıkıyor, vatandaşa gelene kadar 100 TL oluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.