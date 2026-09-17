Bugünkü gümüş fiyatı! 17 Eylül Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

17 Eylül 2026 Gümüş Piyasası Analizi

Bugün 17 Eylül 2026. Saat 10:00 itibarıyla gümüş piyasasında önemli hareketlilik gözlemleniyor. Gümüş ons fiyatı yatırımcılar ve iş dünyası tarafından izleniyor. Bu saat diliminde gümüş onsun alış fiyatı 3104.08 TL, satış fiyatı ise 3107.87 TL olarak kaydedilmiştir. Gümüş ons fiyatındaki değişim yüzde 1.38 olarak belirlenmiştir. Bu durum gümüşün değer kazandığını gösteriyor. Yatırımcılar için umut verici bir piyasa ortamı var.

Gümüş onsun döviz üzerinden hesaplanan değeri ise 63.78 Dolar alış fiyatı, 63.84 Dolar satış fiyatı ile işlem görüyor. Günlük değişim yüzdesi %1.33 seviyesinde. Dolar bazında gümüş fiyatlarının yükselişi yatırımcıların güvenini artırıyor. Bu durum, yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin arttığını ortaya koyuyor.

Gümüş gram fiyatları da olumlu bir tablo çiziyor. Alış fiyatı 99.81 TL, satış fiyatı 99.9039 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi %1.38’in üzerinde bir katkı sağlıyor. Bu gelişme, yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.

17 Eylül 2026 tarihi itibarıyla gümüş piyasasında gözlemlenen olumlu trend, yatırımcılar için bir fırsat sunuyor. Sürekli artış gösteren fiyatlar, yatırım stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor. Gümüşe yapılan yatırımların artırılması önem taşıyor. Piyasalara dair gelişmeleri sıkı bir şekilde takip etmek büyük bir avantaj sağlayacaktır.