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Bugünkü gümüş fiyatı! 18 Eylül Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

18 Eylül 2026 tarihinde gümüş fiyatlarında dikkat çekici bir artış gözlemlenmiştir. Gümüşün ons fiyatı 3250.65 TL alış ve 3254.29 TL satış olarak kaydedilmiştir. Günlük %2.36'lık artış, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini artırmıştır. Uluslararası piyasalarda ise gümüşün dolar cinsinden değerleri 66.66$ alış ve 66.72$ satış şeklindedir. Yerel yatırımcılar için gram gümüş fiyatı da cazip hale gelmiştir. Bu veriler, gümüş piyasasındaki dinamiklerin önemini vurgulamaktadır.

Bugünkü gümüş fiyatı! 18 Eylül Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

18 Eylül 2026 itibarıyla gümüş fiyatları dikkat çekici bir artış göstermiştir. Piyasalardaki dalgalanmalara yanıt olarak bu durum yaşanmıştır. Gümüşün ons fiyatı, saat 10:00 itibarıyla 3250.65 TL alış ve 3254.29 TL satış ile işlem görmektedir. Günlük %2.36'lık bir artış söz konusudur. Bu artış, yatırımcılar arasında gümüşe olan talebin artığını göstermektedir.

Gümüşün ons fiyatı, dolar cinsinden de önemli bilgiler sunmaktadır. Alış fiyatı saat 10:00 itibarıyla 66.66$ olarak belirlenmiştir. Satış fiyatı ise 66.72$’dır. Bu veriler, gümüşün uluslararası piyasalardaki değerini anlamak açısından kritik bir rol oynamaktadır. Gelen günlük değişim yüzdesi %2.27 olarak kaydedilmiştir. Gümüşün uluslararası ölçekte değer kazandığını göstermektedir.

Gümüş gram fiyatı da dikkat çekicidir. Saat 10:00 itibarıyla 104.5511 TL alış ve 104.6452 TL satış değerleriyle işlem görmektedir. Günlük değişim yüzdesi %2.4 olarak belirlenmiştir. Gram gümüş fiyatındaki bu artış, yerel yatırımcılar için cazip hale gelmektedir. Gelişmeler, gümüş piyasasındaki dalgalanmaların yatırımcıların karar süreçlerini etkilediğini ortaya koymaktadır.

Tüm bu veriler, gümüşün değerinin arttığını göstermektedir. Yatırımcılar da bu nedenle dikkatlerini gümüşe çevirmiştir. Piyasalardaki dalgalanma ve değişiklikler, finansal stratejilerin yeniden değerlendirilmesine yol açabilir. Gümüş, hem yerel hem de uluslararası piyasalarda önem kazanmaktadır. Bu makale, 18 Eylül 2026 tarihli fiyat verileri ışığında gümüşün piyasa dinamiklerini incelemektedir. Yatırımcılara faydalı bilgiler sunulmaktadır.

Bugünkü gümüş fiyatı! 18 Eylül Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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