FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Bugünkü gümüş fiyatı! 18 Mart Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasası, 18 Mart 2026 tarihinde önemli fiyat artışlarıyla dikkat çekti. Gümüş ons fiyatları, 3520.07 TL'den alım ve 3522.98 TL'den satış gerçekleştirildi. Dolar cinsinden gümüş fiyatları da yükselerek 79.61 dolara ulaştı. Ayrıca gümüş gram fiyatı 113.1744 TL ile işlem gördü. Piyasalardaki bu hareketlilik, yatırımcıların ilgisini çekmekte ve gelecekteki fiyat değişimlerini merakla izlenmektedir.

Cansu Çamcı

Gümüş piyasasında, 18 Mart 2026 tarihinde önemli gelişmeler yaşandı. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları 3520.07 TL ile alındı. Satış fiyatı ise 3522.98 TL olarak belirlendi. Bu durum, günlük değişim yüzdesinin %0.49 artış gösterdiğini ifade ediyor. Piyasalardaki bu hafif yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekti.

Gümüş ons / dolar fiyatları da oldukça dikkat çekici. Bu fiyatlar 79.61 dolardan alındı. Satış fiyatı ise 79.67 dolar olarak kaydedildi. Bu kategorideki günlük değişim yüzdesi %0.43 seviyesinde. Dolar cinsinden gümüş fiyatlarındaki kısmi artış, küresel piyasalardaki dalgalanmaları yansıtıyor.

Gümüş gram fiyatları da piyasalarda hareketlilik gösterdi. Gümüş gramı 113.1744 TL'den alım yapıldı. Satış fiyatı ise 113.2597 TL olarak belirlendi. Bu işlem, günlük değişim yüzdesinin %0.48 olduğunu ortaya koyuyor. Gümüş gram fiyatlarındaki artış, değer kazanma eğiliminde önemli bir göstergedir.

18 Mart 2026'da gümüş piyasası, fiyat artışlarıyla dikkat çekti. Yatırımcılar için bu veriler, piyasa hareketlerini izlemek açısından fırsatlar sunuyor. Gelecek dönemlerde gümüş fiyatlarının seyri merak konusu olmaya devam edecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.