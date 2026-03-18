Bugünkü gümüş fiyatı! 18 Mart Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında, 18 Mart 2026 tarihinde önemli gelişmeler yaşandı. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları 3520.07 TL ile alındı. Satış fiyatı ise 3522.98 TL olarak belirlendi. Bu durum, günlük değişim yüzdesinin %0.49 artış gösterdiğini ifade ediyor. Piyasalardaki bu hafif yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekti.

Gümüş ons / dolar fiyatları da oldukça dikkat çekici. Bu fiyatlar 79.61 dolardan alındı. Satış fiyatı ise 79.67 dolar olarak kaydedildi. Bu kategorideki günlük değişim yüzdesi %0.43 seviyesinde. Dolar cinsinden gümüş fiyatlarındaki kısmi artış, küresel piyasalardaki dalgalanmaları yansıtıyor.

Gümüş gram fiyatları da piyasalarda hareketlilik gösterdi. Gümüş gramı 113.1744 TL'den alım yapıldı. Satış fiyatı ise 113.2597 TL olarak belirlendi. Bu işlem, günlük değişim yüzdesinin %0.48 olduğunu ortaya koyuyor. Gümüş gram fiyatlarındaki artış, değer kazanma eğiliminde önemli bir göstergedir.

18 Mart 2026'da gümüş piyasası, fiyat artışlarıyla dikkat çekti. Yatırımcılar için bu veriler, piyasa hareketlerini izlemek açısından fırsatlar sunuyor. Gelecek dönemlerde gümüş fiyatlarının seyri merak konusu olmaya devam edecek.