Bugünkü gümüş fiyatı! 18 Temmuz Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

18 Temmuz 2026 tarihinde gümüş piyasasında güncel fiyatlar ve değişim oranları dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı 2634.35 TL'den alış yapılmakta. Satış fiyatı ise 2640.29 TL olarak belirlendi. Bu dönemde gümüşün günlük değişim yüzdesi %0.8 olarak kaydedildi. Bu artış, gümüş yatırımcıları ve piyasayı takip edenler için olumlu bir gelişme.

Gümüş fiyatlarının dolara çevrildiği Gümüş Ons / Dolar fiyatları yerinde kalmaya devam ediyor. Gümüş onsunun alış fiyatı 55.89 Dolar. Satış fiyatı ise 55.95 Dolar olarak belirlenmiş durumda. Günlük değişim yüzdesi %0.72 seviyesinde seyrediyor. Bu durum gümüşün uluslararası piyasalardaki durumunu ortaya koyuyor. Dolar fiyatlarındaki dalgalanma, gümüş üzerindeki etkisi nedeniyle yatırımcılar için kritik bir izleme noktası.

Gümüş gram fiyatı da yatırımcılar için bir diğer önemli gösterge niteliğinde. Bugün itibarıyla gümüş gramının alış fiyatı 84.7443 TL'den işlem görmekte. Satış fiyatı ise 84.8353 TL olarak belirlenmiştir. Gümüş gramının günlük değişim yüzdesi %0.83 düzeyinde seyrediyor. Bu veri, gümüşün yerli piyasalardaki durumu hakkında fikir veriyor.

İlgili piyasalarda gümüş fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların karar verme süreçlerinde önemli bir rol oynuyor. Gümüş, hem riskten korunma aracı hem de değer saklama aracı olduğu için ilgi çekiyor. Özellikle ekonomik belirsizlikler ve enflasyonist baskılar, gümüş talebini artırmakta. Bu durum fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Gümüş fiyatları, yeni yatırım fırsatları sunmaya devam ediyor. Piyasada dikkatlice izlenmesi gereken gelişmeler arasında yer almakta. Gümüş yatırımcıları için günlük fiyat değişimlerini takip etmek büyük önem taşıyor. Piyasa koşullarını anlamak, yatırımcılar açısından her zamankinden daha kritik.