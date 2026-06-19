Bugünkü gümüş fiyatı! 19 Haziran Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, yatırımcılar ve pazar analistleri için önemli gelişmeler sunuyor. 19 Haziran 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı 2988.96 TL alış, 2992.61 TL satış olarak belirlendi. Günlük değişim oranı ise -2% olarak kaydedildi. Bu durum, gümüş değerinde belirgin bir düşüş olduğunu gösteriyor.

Gümüşün ons fiyatının dolar karşılığı 64.37 dolar alış, 64.43 dolar satış olarak tespit edildi. Bu fiyatlar, uluslararası piyasalardaki gümüş fiyatlarının etkisini yansıtıyor. Günlük değişim yüzdesi -1.96 olarak belirlendi. Yatırımcılar, gümüş onsunun dolar cinsinden değeri düşüşünü takip edebilir. Bu takip, olası yatırım stratejilerinin güncellenmesine yardımcı olabilir.

Gümüş gram fiyatı da önemli bir gösterge olarak ön plana çıkıyor. Saat 10:00 itibarıyla gram fiyatı 96.1164 TL alış, 96.206 TL satış olarak belirlenmiş durumda. Günlük değişim yüzdesi ise -2 olarak kaydedildi. Yerel piyasalarda gram gümüş fiyatlarındaki düşüş, alım satım işlemlerini etkileyen faktörlerden biridir.

Bu veriler, güncel gümüş fiyatlarının yatırım stratejileri üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Yatırımcılar, gümüş piyasasındaki düşüş trendini dikkatle izlemeli. Piyasa dinamiklerini anlamak için analizlerin güncellenmesi faydalı olacaktır. Olabilecek fırsatlardan yararlanmak amacıyla tetikte kalmak önemlidir.