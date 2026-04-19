Bugünkü gümüş fiyatı! 19 Nisan Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında 19 Nisan 2026 Günlük Fiyatlar ve Değişim Analizi

19 Nisan 2026 tarihi itibarıyla gümüş piyasasında son durum merak ediliyor. Gümüş ons için alış fiyatı 3617.4 TL, satış fiyatı ise 3626.62 TL'dir. Bu veriler, gümüş yatırımcıları için olumlu bir sinyal sunmaktadır.

Gümüş onsun döviz cinsinden değerlendirilmesi de dikkate değerdir. Gümüş ons/dolar paritesinde alış fiyatı 80.71 Dolar, satış fiyatı 80.78 Dolar’dır. Bu veriler, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara ışık tutmaktadır.

Gümüş gram fiyatları da dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram için alış fiyatı 116.397 TL, satış fiyatı 116.498 TL’dir.

19 Nisan 2026 tarihindeki gümüş fiyatları yatırımcılar için dikkat çeken bir tablo oluşturmaktadır. Yatırımcıların, bu verilere dikkat ederek piyasa hareketlerini değerlendirmeleri önemlidir. Gelecekte olası dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmak önem taşımaktadır.