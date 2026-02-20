FİNANS

Bugünkü gümüş fiyatı! 20 Şubat Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatlarının son durumu, yatırımcılar ve piyasa takipçileri için kritik bir gösterge haline geldi. 20 Şubat 2026 tarihi itibarıyla gümüş ons fiyatı, TL cinsinden 3451.95 TL alış ve 3456.66 TL satış seviyelerinde işlem görmekte. Dolar bazında ise gümüş fiyatı, 78.74 Dolar alış ve 78.85 Dolar satış seviyesine ulaştı. Gümüş gram fiyatı da, günlük %0.7 artışla 110.99 TL alış ve 111.15 TL satış düzeyindedir. Gümüşteki bu değer değişimleri, yatırım stratejileri için önemli referans oluşturuyor.

Gümüş fiyatlarının son durumu, yatırımcılar ve piyasa takipçileri için önemli bir gösterge oluşturmaktadır. 20 Şubat 2026 tarihi itibarıyla saat 10:00’da, gümüş ons fiyatı alışta 3451.95 TL, satışta ise 3456.66 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu veriyle gümüş ons fiyatlarının günlük bazda %0.68 oranında bir artış sergilediği görülmektedir.

Gümüşün dolar cinsinden değeri de dikkate alınmalıdır. Gümüş ons/dolar fiyatı alışta 78.74 Dolar, satışta ise 78.85 Dolar olarak kaydedilmiştir. Bu değer değişimi, günlük %0.46’lık bir artış göstermektedir. Piyasalardaki gümüşün dolar bazında değer kazanması, dünya genelindeki ekonomik gelişmelere işaret etmektedir.

Gümüş gram fiyatı, yatırımcıların dikkatini çeken başka bir önemli parametredir. 20 Şubat 2026 tarihi itibarıyla saat 10:00’da gümüş gram fiyatı alışta 110.9927 TL, satışta ise 111.1478 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu fiyat da günlük %0.7 oranında bir artış göstermektedir.

Gümüş fiyatlarının yükselmesi, yatırımcılar için birçok fırsat ve risk sunmaktadır. Piyasalardaki dalgalanmalar, arz talep dengeleri ve küresel ekonomik gelişmeler, gümüş fiyatlarının şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Gümüşün endüstriyel kullanım alanlarının genişlemesi ve yatırım aracı olarak tercih edilmesi, fiyatların yönünü belirleyen unsurlar arasında yer almaktadır.

Gümüş fiyatlarının 20 Şubat 2026 tarihindeki verileri, yatırımcılar açısından alım satım stratejilerinin belirlenmesinde önemli bir referans noktası oluşturmaktadır. Gümüşün TL ve dolar bazındaki değer artışları, piyasalardaki genel gidişat hakkında bilgi verir. Yatırım dünyasını dikkatle takip etmek gerekmektedir.

