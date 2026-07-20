Bugünkü gümüş fiyatı! 20 Temmuz Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatlarında hareketlilik 20 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla dikkat çekiyor. Saat 10:00'da gümüş ons fiyatı, alışta 2662.24 TL, satışta 2665.54 TL seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişim yüzdesi %1.01 olarak kaydedildi. Bu durum, yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Gümüşün ons fiyatının yanı sıra, dolardaki değeri de önemli. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons/dolar alış fiyatı 56.43, satış fiyatı ise 56.49 olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi ise %0.97 olarak gerçekleşti. Dolar bazındaki gümüş fiyatları, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların etkisini taşıyor. Bu durum, yatırımcıların alım-satım stratejilerini doğrudan etkiliyor.

Gümüşün gram cinsinden fiyatlarına baktığımızda, alış fiyatı 85.5985 TL, satış fiyatı 85.6895 TL olarak belirlenmiş. Gümüş gram fiyatındaki günlük değişim oranı %1.01 olarak kaydedildi. Bu, gümüşün yerel piyasalarda değer kazandığını gösteriyor. Genel piyasa trendlerinin izlenmesi açısından bu bilgi önemli.

Gümüş fiyatları, 20 Temmuz 2026 tarihinde hem TL hem de dolar bazında artış göstermektedir. Bu fiyatlar, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken önemli bir trendi işaret ediyor. Klasik değerli metalin piyasalardaki oynaklık döneminde nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor. Yatırımcıların stratejilerini yeniden gözden geçirmeleri faydalı olabilir.