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Bugünkü gümüş fiyatı! 21 Eylül Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

21 Eylül 2026 itibarıyla gümüş fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalara yanıt vermeye devam ediyor. Gümüş ons fiyatı 3220.62 TL alış ve 3224.14 TL satış seviyelerine ulaşırken, günlük değişim yüzdesi -0.29 olarak kaydedildi. Gümüş gram fiyatı ise 103.5525 TL alış ile 103.6467 TL satış gerçekleştiriyor. Yatırımcılar, bu dalgalanmaları dikkate alarak stratejilerini gözden geçirmelidir. Küresel ekonomik koşullar ve döviz kurlarındaki değişimler, gümüş piyasalarında önemli etkilere yol açıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 21 Eylül Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

21 Eylül 2026 günü saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalara yanıt veriyor. Gümüş ons fiyatı, 3220.62 TL alış ve 3224.14 TL satış seviyelerinde işlem görmekte. Bu durum, gümüşün yerel piyasalarda dalgalandığını gösteriyor. Günlük değişim yüzdesi ise -0.29 olarak kaydedildi. Bu durum, yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken bir durumu işaret ediyor.

Gümüş ons fiyatının dolar karşılığı da yatırımcıların dikkatini çekiyor. Gümüş ons / dolar değeri, 66 dolar alış ve 66.06 dolar satış fiyatlarıyla işlem görmekte. Bu gün içerisinde -0.36’lık bir değişim yüzdesi ile düşüş gösteriyor. Bu durum, döviz kurlarındaki dalgalanma ve küresel ekonomik koşulların etkisini yeniden gündeme getiriyor.

Gümüş gram fiyatı, 103.5525 TL alış ve 103.6467 TL satış seviyelerinden işlem görüyor. Gümüş gramda günlük değişim yüzdesi -0.27 ile kaydedildi. Bu verilere göre, gümüşün gram cinsinden değerinin dalgalı bir seyir izlediği gözlemleniyor.

Gümüş piyasaları, gün içerisinde küçük düşüşlerle işlem görmeye devam ediyor. Yatırımcılar, fiyatlardaki bu dalgalanmaları dikkate almalı. Stratejilerini gözden geçirmeleri ve piyasa trendlerini dikkatle izlemeleri gerekiyor. Gümüş, yerel ve uluslararası arenada yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 21 Eylül Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
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