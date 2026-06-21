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Bugünkü gümüş fiyatı! 21 Haziran Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

21 Haziran 2026 tarihinde gümüş fiyatları, piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle dikkat çekici bir düşüş kaydetti. Gümüş ons fiyatı alışta 3008.1 TL, satışta ise 3011.62 TL seviyelerine geriledi. Dolar karşısındaki gümüş ons fiyatı da 64.78 dolar alış, 64.83 dolar satış olarak belirlendi. Günlük değişimler, yatırımcıların karar süreçlerini doğrudan etkiliyor. Gram gümüş fiyatı ise 96.7274 TL seviyesinde işlem görüyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 21 Haziran Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

21 Haziran 2026 tarihindeki gümüş fiyatları piyasalardaki belirsizlikle dikkat çekici bir seyir izliyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları alışta 3008.1 TL, satışta 3011.62 TL seviyelerinde işleniyor. Bu fiyat, günlük bazda yüzde -1.38’lik bir düşüşü temsil ediyor. Gümüşün ons haliyle işlem gören fiyatları yatırımcılar için önemli bir gösterge. Bu düşüş, piyasada oluşan farklı dinamiklerin etkisiyle şekilleniyor.

Gümüş onsun dolar karşısındaki fiyatı 64.78 dolar alış, 64.83 dolar satış olarak belirlenmiş. Günlük değişim yüzdesi -1.35 olarak kaydedilmiş. Dolar fiyatlarındaki dalgalanmalar, gümüşün değerinin global ölçekteki yansımalarını belirlemede rol oynuyor. Yatırımcılar için gümüş onsun dolar bazındaki değeri dikkatle takip edilmesi gereken bir unsur.

Bugünkü gümüş fiyatı! 21 Haziran Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

Gümüş gram fiyatlarına bakıldığında alış fiyatı 96.7274 TL, satış fiyatı 96.8021 TL olarak görünmekte. Bu fiyat dilimi, gümüşün gram cinsinden değerindeki günlük değişim yüzdesinin -1.39 olduğunu gösteriyor. Gram gümüş, Türkiye'deki yatırımcılar için oldukça takip edilen bir araç. Fiyatlardaki bu gerileme, kısa vadeli yatırım kararlarını etkileyebilir.

21 Haziran 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarında gözlemlenen azalmalar piyasa dinamikleri açısından önemli sinyaller taşıyor. Hem yurtiçindeki hem uluslararası piyasalarda gümüş fiyatları yatırımcıların karar alma süreçlerinde etkili. Piyasa gelişmelerinin dikkatle izlenmesi, gümüş yatırımları açısından kritik bir strateji olacaktır.

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Gümüş gümüş gram
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