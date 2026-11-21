Gümüş Piyasasında Düşüş Devam Ediyor

21 Kasım 2026, saat 10:00 itibarıyla gümüş piyasalarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Gümüş ons fiyatı alışta 2070.23 TL, satışta ise 2073.54 TL seviyesinde. Günlük değişim yüzdesi -6.54 olarak kaydedildi. Bu düşüş, yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir sinyal.

Gümüş ons fiyatının yanı sıra, gümüş ons/dolar fiyatı da öne çıkıyor. Alış fiyatı 40.95 Dolar, satış fiyatı ise 41 Dolar. Burada günlük değişim yüzdesi -6.74 olarak belirlendi. Dolar cinsinden işlemler, uluslararası gümüş fiyatlarıyla etkileşimi gösteriyor. Bu durum yatırımcılar açısından büyük öneme sahip.

Gümüş gram fiyatında da gerileme gözlemleniyor. Alış fiyatı 66.5728 TL, satış fiyatı ise 66.6541 TL seviyesine düştü. Günlük değişim yüzdesinin -6.54 olduğu biliniyor. Bu durum, yatırımcıların gümüş piyasasına olan bakış açılarını etkiliyor. Dalgalanmalar, güvenli liman arayan yatırımcılar için fırsatlar yaratabilir. Ancak, riskleri de beraberinde getiriyor.

Gümüş fiyat verileri, düşüş eğilimini sürdürüyor. Yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiği açık. Piyasalardaki inişli çıkışlı hareketlilik, yatırım kararlarını etkiliyor. Bilgi almak ve zamanında hareket etmek çok önemli.