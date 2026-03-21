Bugünkü gümüş fiyatı! 21 Mart Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 21 Mart 2026 tarihinde dikkat çekici bir dalgalanma yaşanmıştır. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatlarında önemli bir düşüş gözlemlenmiştir. Gümüş ons fiyatı, alışta 2998.21 TL, satışta ise 3007.22 TL seviyelerindedir. Günlük değişim yüzdesi -6.9 olarak kaydedilmiştir.

Gümüş ons/dolar paritesine baktığımızda, alış fiyatı 67.74 Dolar, satış fiyatı 67.83 Dolar olarak belirlenmiştir. Bu parite için günlük değişim yüzdesi -6.91 olarak not edilmiştir. Dolar bazındaki bu düşüş, global piyasalardaki dalgalanmaların etkisini ortaya koymaktadır. Bu durum, gümüşün değerini olumsuz bir şekilde etkilemektedir.

Gümüş gram fiyatları da önemli bir değişim yaşamıştır. Alış fiyatı 96.4731 TL, satış fiyatı ise 96.6013 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi -6.89 oranında işlem görmektedir. Bu oran, yatırımcıların gümüş tercihlerini etkileyebilir.

Sonuç olarak, 21 Mart 2026 tarihi gümüş piyasasında sert bir fiyat düşüşü ile başlamıştır. Hem TL hem de Dolar bazında önemli kayıplar yaşanmıştır. Piyasa katılımcıları, dalgalanmaların nedenlerini inceleyeceklerdir. Gümüş, geçmişte yatırımcılar için değer saklama aracı olmuştur. Ancak döviz piyasalarındaki oynaklık, bu durumu karmaşık hale getirmektedir.