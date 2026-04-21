Bugünkü gümüş fiyatı! 21 Nisan Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Fiyatlarının Güncel Durumu

21 Nisan 2026 tarihinde gümüş fiyatları dikkat çekici değişiklikler göstermektedir. Piyasalardaki dalgalanmalar bu durumu şekillendiren ana etkenlerdendir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı 3540.18 TL alış ve 3544 TL satış seviyelerinde işlem görmektedir. Günlük değişim yüzdesi ise -0.98 olarak belirlenmiştir.

Gümüş ons / dolar fiyatları da önemli bir takip konusudur. Saat 10:00'da gümüş ons/dolar fiyatı 78.87 dolar alış ve 78.93 dolar satış seviyelerinde işlem görmektedir. Günlük değişim yüzdesi -1.05 olarak kaydedilmiştir. Bu kayıplar, küresel ölçekteki ekonomik belirsizliklerin gümüş üzerindeki etkisini yansıtmaktadır. Gümüş fiyatları, dalgalı bir seyir izlemektedir ve dikkatle izlenmelidir.

Diğer bir önemli gösterge ise gümüş gram fiyatlarıdır. Saat 10:00'da gümüş gramı alış fiyatı 113.8353 TL, satış fiyatı ise 113.9219 TL olarak kaydedilmiştir. Gümüş gramında da günlük değişim yüzdesi -0.99 gözlemlenmiştir. Bu kayıplar, yerel piyasalardaki döviz kurlarındaki dalgalanmaların gümüş fiyatlarına yansıyabildiğini göstermektedir. Piyasalardaki bu hareketlenmeleri takip etmek yatırımcılar için önemlidir.

Özet olarak, 21 Nisan 2026 itibarıyla gümüş fiyatları, küresel ve yerel ekonomik dinamiklerin etkisiyle bir miktar gerileme göstermektedir. Fiyatlardaki günlük değişimler, piyasaların alım satım işlemlerine yön vermektedir. Bu veriler, yatırımcıların stratejilerini şekillendirmede kritik bir rol oynamaktadır. Gümüş alım satımı yapanlar için dikkatli bir yaklaşım gerekmektedir.