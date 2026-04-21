Bugünkü gümüş fiyatı! 21 Nisan Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

21 Nisan 2026 itibarıyla gümüş fiyatları piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenerek değişiklik göstermektedir. Gümüş ons fiyatı 3540.18 TL alış, 3544 TL satış seviyelerinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -0.98 olarak belirlenmiştir. Gümüş gram fiyatları da dikkat çekmektedir. Yatırımcıların gümüşe olan ilgisi devam ederken, bu durum yerel ve küresel ekonomik belirsizliklerin yansımalarını göstermektedir. Gümüş fiyatlarındaki hareketlilik, yatırım stratejilerinde odak noktası olmalıdır.

Bugünkü gümüş fiyatı! 21 Nisan Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Fiyatlarının Güncel Durumu

21 Nisan 2026 tarihinde gümüş fiyatları dikkat çekici değişiklikler göstermektedir. Piyasalardaki dalgalanmalar bu durumu şekillendiren ana etkenlerdendir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı 3540.18 TL alış ve 3544 TL satış seviyelerinde işlem görmektedir. Günlük değişim yüzdesi ise -0.98 olarak belirlenmiştir.

Gümüş ons / dolar fiyatları da önemli bir takip konusudur. Saat 10:00'da gümüş ons/dolar fiyatı 78.87 dolar alış ve 78.93 dolar satış seviyelerinde işlem görmektedir. Günlük değişim yüzdesi -1.05 olarak kaydedilmiştir. Bu kayıplar, küresel ölçekteki ekonomik belirsizliklerin gümüş üzerindeki etkisini yansıtmaktadır. Gümüş fiyatları, dalgalı bir seyir izlemektedir ve dikkatle izlenmelidir.

Diğer bir önemli gösterge ise gümüş gram fiyatlarıdır. Saat 10:00'da gümüş gramı alış fiyatı 113.8353 TL, satış fiyatı ise 113.9219 TL olarak kaydedilmiştir. Gümüş gramında da günlük değişim yüzdesi -0.99 gözlemlenmiştir. Bu kayıplar, yerel piyasalardaki döviz kurlarındaki dalgalanmaların gümüş fiyatlarına yansıyabildiğini göstermektedir. Piyasalardaki bu hareketlenmeleri takip etmek yatırımcılar için önemlidir.

Özet olarak, 21 Nisan 2026 itibarıyla gümüş fiyatları, küresel ve yerel ekonomik dinamiklerin etkisiyle bir miktar gerileme göstermektedir. Fiyatlardaki günlük değişimler, piyasaların alım satım işlemlerine yön vermektedir. Bu veriler, yatırımcıların stratejilerini şekillendirmede kritik bir rol oynamaktadır. Gümüş alım satımı yapanlar için dikkatli bir yaklaşım gerekmektedir.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

