22 Kasım 2026 tarihinde gümüş piyasasında önemli bir hareketlilik yaşandı. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları, dikkatle izlenen seviyelerde işlem gördü. Gümüş ons fiyatları, alış fiyatı 2070.23 TL, satış fiyatı ise 2073.54 TL olarak belirlendi.

Gümüş onsun dolara olan fiyatında, alış fiyatı 40.95 Dolar, satış fiyatı ise 41 Dolar olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, gümüşün uluslararası piyasadaki değerine dolaylı bir referans sağlıyor. Bu durum, uluslararası piyasadaki olumsuz hava ile ilişkilendirilebilir.

Gram gümüş fiyatlarına baktığımızda, alış fiyatı 66.5728 TL, satış fiyatı 66.6541 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, yerli yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Gümüş gram fiyatındaki değişim, piyasanın genel dinamiklerine dair içgörü sağlıyor.

Gümüş fiyatları dalgalı bir seyir izledi. Piyasalardaki belirsizlikler, dış faktörler üzerinde etkili oldu.