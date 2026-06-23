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Bugünkü gümüş fiyatı! 23 Haziran Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

23 Haziran 2026'da gümüş piyasasında önemli dalgalanmalar yaşandı. Gümüş fiyatları, hem ons hem de gram cinsinden düşüş gösterdi. Gümüşün ons alış fiyatı 2902.01 TL, satış fiyatı ise 2905.66 TL olarak belirlendi. Ayrıca, gram gümüş alış fiyatı 93.3063 TL, satış fiyatı ise 93.4109 TL oldu. Yatırımcılar, değer kaybını takip ederken uluslararası gelişmelerin etkileri de merak ediliyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 23 Haziran Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 23 Haziran 2026 tarihinde dikkat çeken hareketler yaşandı. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekti. Genel ekonomik şartlar, gümüş fiyatlarının dalgalanmasına neden oldu.

Gümüş ons fiyatlarına baktığımızda, alış fiyatı 2902.01 TL'dir. Satış fiyatı ise 2905.66 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi -3.97 olarak kaydedildi. Bu düşüş, yatırımcılar arasında gümüşün değer kaybettiği algısını doğurdu. Gümüşün ons cinsinden itibarı, güvenli liman arayışında önem taşımaktadır.

Gümüş ons/dolar fiyatları, alış 62.44 Dolar, satış ise 62.51 Dolar seviyelerinde işlem gördü. Bu değişiklikler, dolar kuru ile ilgili gelişmelere bağlı olarak şekilleniyor. Gümüş onsun dolar cinsinden fiyatlamaları, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara bağlıdır.

Gümüş gram fiyatlarına gelince, alış fiyatı 93.3063 TL, satış fiyatı 93.4109 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi burada da -3.96 olarak kaydedildi. Bu durum, gram cinsinden gümüş değerinin düştüğünü gösteriyor. Yatırımcıların dikkatini çeken düşüşler, piyasa ikliminin bir yansımasıdır.

23 Haziran 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarında belirgin bir düşüş gözlemlendi. Alış ve satış fiyatlarındaki değişimler, yatırımcı psikolojisini etkiliyor. Uluslararası piyasa koşulları üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecektir. Gümüş gibi değerli madenlerin fiyatları, siyasi ve ekonomik gelişmelerle paralel olarak değişim göstermeye devam edecektir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 23 Haziran Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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