Bugünkü gümüş fiyatı! 23 Mayıs Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

23 Mayıs 2026, gümüş piyasası için kritik bir tarih olarak öne çıkıyor. Gümüş fiyatlarında yaşanan düşüş, hem ons fiyatlarındaki düşüşle hem de gram fiyatlarındaki dalgalanmalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Alış ve satış fiyatları arasındaki değişim oranları, yatırımcıların stratejilerini etkileyebilir. Global piyasalardaki dalgalanmalar, gümüş yatırımcıları için önemli veriler sunuyor. Yatırımcıların güncel gelişmeleri takip etmesi büyük önem taşıyor.

23 Mayıs 2026, gümüş piyasası için önemli bir gün. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatlarında düşüş gözlemleniyor. Gümüş ons fiyatı, alışta 3,450.58 TL, satışta ise 3,454.68 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi -1.24 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, kısa vadeli dalgalanmaların devam ettiğini göstermektedir.

Gümüşün ons/dolar fiyatı alım satımda 75.45 dolar alış ve 75.53 dolar satış fiyatlarıyla işlem görmekte. Günlük değişim yüzdesi -1.56 olarak belirlenmiştir. Gümüş ons/dolar fiyatlarındaki gerileme, global piyasalarda meydana gelen dalgalanmalardan kaynaklanabilir. Bu nedenle, gümüş yatırımcıları için önemli bir gösterge olarak değerlendirilmektedir.

Gümüş gram fiyatları da dikkate alınmalıdır. Saat 10:00'da gümüş gramı, 110.9432 TL alış ve 111.0609 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir. Günlük değişim yüzdesi -1.23 olarak görülmektedir. Gümüş gram fiyatlarındaki düşüş, piyasa koşullarına bağlı olarak yatırımcıların kararlarını etkileyebilir.

Sonuç olarak, gümüş fiyatları, global ekonomik veriler ışığında düşüş göstermektedir. Yatırımcıların piyasa hareketlerini dikkatle incelemeleri önemlidir. Gümüş, kriz dönemlerinde değer saklama aracı olarak kabul edilmektedir. Ancak, bu dalgalanmalar, yatırım kararlarında dikkatle değerlendirilmesi gereken faktörleri beraberinde getirir.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

