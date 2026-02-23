Bugünkü gümüş fiyatı! 23 Şubat Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 23 Şubat 2026 tarihinde önemli bir hareketlilik meydana geldi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Gümüş ons fiyatı alışta 3786.2 TL, satışta ise 3793.2 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesindeki artış ise 2.27 olarak tespit edildi. Bu olumlu eğilim, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini artırabilir.

Gümüşün ons/dolar cinsinden fiyatı alışta 86.41 Dolar, satışta ise 86.51 Dolar olarak kaydedildi. Bu değerlerde günlük değişim yüzdesi 2.26 oranında bir artış gösteriyor. Dolar bazındaki bu yükseliş, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların bir yansıması olarak değerlendirilebilir.

Gümüş gram fiyatı da gün içerisinde dikkat çeken bir artış sergiledi. Alışta 121.7686 TL, satışta ise 121.9095 TL seviyelerine ulaştı. Bu fiyat değişimi günlük %2.29 oranında gerçekleşti. Yatırımcılar, gümüş gram fiyatlarındaki artışın sürdürülebilir olup olmadığını inceleyeceklerdir.

Gümüş piyasasında yaşanan dalgalanmalar ve fiyat artışları, global ekonomik koşullar ile doğrudan ilişkilidir. Bu durum, gümüş yatırımcıları için önemli bir süreçtir. Piyasa gelişmeleri ve atılacak adımlar, bu dönemde büyük bir önem arz etmekte.