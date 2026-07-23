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Bugünkü gümüş fiyatı! 23 Temmuz Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 23 Temmuz 2026 itibarıyla dikkat çekici bir dalgalanma yaşıyor. Piyasa verilerine göre, gümüş ons fiyatı 2808,23 TL alış ve 2812,30 TL satış ile işlem görüyor. Günlük değişimde ise -0,32’lik bir gerileme gözlemleniyor. Gümüşün dolar karşısındaki değeri de önemini koruyor. Yatırımcıların, piyasa dinamiklerine ve fiyat hareketlerine odaklanması, belirsizlikler karşısında daha sağlıklı değerlendirmeler yapmasına olanak tanıyacaktır.

Bugünkü gümüş fiyatı! 23 Temmuz Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Güncel Durum

Gümüş fiyatları, 23 Temmuz 2026 itibarıyla dalgalı seyir izliyor. Dünya genelinde yatırımcıların ilgisini çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı, alış fiyatı 2808.23 TL, satış fiyatı ise 2812.30 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, günlük değişim yüzdesinin -0.32 olmasıyla dikkat çekiyor. Yatırımcılar için bu küçülme, piyasadaki belirsizliğin ve dalgalanmanın bir göstergesi.

Gümüş ons/dolar paritesi de önemli bir değer taşır. Alış fiyatı 59.47 dolar, satış fiyatı ise 59.53 dolar olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesinde -0.37’lik bir gerileme gözlemleniyor. Dolar karşısındaki gümüşün değer kaybetmesi, yatırımcıları dikkatli olmaya yönlendiriyor. Gelecek öngörülerine daha fazla dikkat edilmesi gerektiği anlamına geliyor.

Gümüş fiyatlarının gram cinsinden değerlendirildiğinde, alış fiyatı 90.3121 TL, satış fiyatı ise 90.4032 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi ise -0.33 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, yatırımcıların piyasa hareketlerine daha duyarlı olmasına sebep oluyor. Stabilize olmuş bir fiyat yapısının sorgulanmasına yol açıyor.

Gümüş piyasasında yaşanan değer kayıpları, genel ekonomik durumla bağlantılıdır. Enflasyon beklentileri ve piyasalardaki belirsizlikler, yatırım kararlarını etkiliyor. Yatırımcıların, gümüşün günlük fiyat hareketlerine ve piyasa dinamiklerine dikkat etmesi önemlidir.

Gümüş fiyatları, son günlerdeki dalgalı seyriyle izlenmesi gereken bir konu haline geldi. Piyasa değişimleri ve ekonomik koşulların sürekli değerlendirilmesi, gelecekteki fiyat hareketleri konusunda sağlıklı öngörüler yapılmasına yardımcı olacaktır.

Bugünkü gümüş fiyatı! 23 Temmuz Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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