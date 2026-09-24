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Bugünkü gümüş fiyatı! 24 Eylül Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 24 Eylül 2026 itibarıyla önemli fiyat dalgalanmaları gözlemleniyor. Gümüşün ons fiyatı, 3127.78 TL alış ve 3131.55 TL satış olarak kaydedildi. Dolar cinsinden fiyat ise 64.03 Dolar alış ve 64.09 Dolar satış seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim yüzdesi negatif olarak % -0.61 düzeyine ulaştı. Bu durum, yatırımcıların piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle temkinli hareket etmeleri gerektiğini gösteriyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 24 Eylül Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Son Durum: 24 Eylül 2026

24 Eylül 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla gümüş piyasasında önemli fiyat hareketleri gözlemlendi. Gümüşün ons fiyatları, alış fiyatı 3127.78 TL, satış fiyatı 3131.55 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi % -0.52 düzeyindedir. Bu durum, gümüşün değerinde bir gerileme olduğunu gösteriyor.

Gümüş onsunun dolar cinsinden fiyatı inceleyecek olursak, alış fiyatı 64.03 Dolar, satış fiyatı ise 64.09 Dolar olarak kaydedildi. Gün içerisinde gümüş ons fiyatında % -0.61 oranında bir düşüş yaşandı. Bu durum, yatırımcıların piyasa istikrarı arayışında olduğunu ortaya koyuyor. Piyasa belirsizlikleri, fiyatlama üzerinde etkisini sürdürüyor.

Gümüş gram fiyatı da dikkate değer bir değişim yaşadı. Alış fiyatı 100.5716 TL, satış fiyatı 100.6658 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi ise % -0.55 olarak kaydedildi. Bu gerileme, genel gümüş fiyat trendinin bir yansıması olarak görülmekte.

Gümüş piyasasında yaşanan dalgalanmalara dikkat etmek önemlidir. Yatırımcıların dikkatli hareket etmeleri gerektiği anlaşılıyor. Piyasalardaki belirsizlikler ve fiyat hareketleri, gümüşün gelecekteki değeri üzerinde etkili olmaktadır. Ayrıca, bu dalgalanmalar, yatırımcıların fırsatları değerlendirmesi için uygun zaman dilimleri sağlar. Güncel gümüş fiyat durumu, yatırımcıların alım veya satım stratejilerini belirlemesi gereken önemli bir konudur.

Bugünkü gümüş fiyatı! 24 Eylül Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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