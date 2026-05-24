Bugünkü gümüş fiyatı! 24 Mayıs Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında, 24 Mayıs 2026 tarihinde önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Saat 10:00 itibarıyla, gümüş ons fiyatları dikkat çekiyor. Gümüş ons fiyatı alış 3450.58 TL, satış ise 3454.68 TL olarak belirlendi.

Dolar bazında gümüş ons fiyatları da dikkat çekiyor. Gümüş ons/dolar fiyatı alış 75.45 Dolar, satış 75.53 Dolar olarak belirlendi. Bu veriler, gümüşün uluslararası piyasalardaki fiyatlandırmasının önemli bir gözlem noktası olduğunu ortaya koyuyor.

Gümüş gram fiyatlarında da önemli gelişmeler var. Gram gümüş alış fiyatı 110.9432 TL, satış fiyatı ise 111.0609 TL olarak belirlendi. Gram gümüş fiyatlarındaki dalgalanmalar, alım kararlarını etkileyen önemli bir gösterge.

Sonuç olarak, 24 Mayıs 2026 itibarıyla gümüş fiyatlarında gözlemlenen değişimler dikkat çekiyor. Piyasaların mevcut durumu ve yatırımcıların yaklaşımı, bu durumu etkileyen önemli konular arasında yer alıyor. Yatırımcıların piyasa trendlerini dikkatlice takip etmeleri faydalı olacaktır. Analizlerini güncelleyerek stratejik kararlar almaları, bu süreçte önemli bir katkı sağlayabilir.