Bugünkü gümüş fiyatı! 24 Temmuz Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 24 Temmuz 2026 sabahı itibarıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş onsunun alış fiyatı 2731.97 TL. Satış fiyatı ise 2735.43 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu durum, gümüşün günlük değişim yüzdesinin %0.32 civarında olduğunu gösteriyor.

Gümüş ons/dolar paritesi de dikkat çekici bir seviyede bulunuyor. Alış fiyatı 57.71 dolar, satış fiyatı ise 57.77 dolar olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi %0.14 oranında gerçekleşiyor. Bu, uluslararası gümüş fiyatlarının döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı duyarlılığını ortaya koyuyor.

Gümüş gram cinsinden değerlendirildiğinde ise alış fiyatı 87.8429 TL. Satış fiyatı ise 87.9342 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %0.32 seviyelerinde seyrediyor. Gram gümüşün bu fiyat aralığı, yerel piyasalarda gümüş talebinin sürdüğüne işaret ediyor.

Gümüş, tarihi boyunca değer saklama aracı olarak kullanılmıştır. Ayrıca sanayi alanında da önemli bir yer edinmiştir. Günlük fiyat hareketleri, yatırımcıların ve sanayicilerin gümüşe olan ilgisini etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

24 Temmuz 2026 itibarıyla gümüş fiyatları, yerel ve uluslararası piyasalarda gözlemlenen hareketlilikle dikkat çekiyor. Günlük değişim oranları ve fiyat seviyeleri, gümüşün piyasa dinamiklerine dair bilgiler sunuyor. Bu bilgiler, yatırımcıların karar verme süreçlerinde faydalı rol oynuyor.