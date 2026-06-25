Bugünkü gümüş fiyatı! 25 Haziran Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

25 Haziran 2026 tarihinde gümüş piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları yatırımcılar ve alıcılar için kritik bilgiler sunuyor. Gümüş ons fiyatları, 2642.19 TL alış ve 2645.62 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Bu seviyeler günlük bazda %0.97’lik bir düşüş göstermiş durumda. Bu durum, yatırımcıların gümüş alım satım kararlarını etkileyebilir.

Gümüşün ons/dolar kuru alış fiyatı 56.82 Dolar, satış fiyatı ise 56.89 Dolar olarak kaydedildi. Bu karşılaştırmada günlük değişim %0.96 düşüş olarak belirlendi. Gümüş ons fiyatlarının dolara karşı uluslararası piyasalarda hareket etmesi önemlidir. Yerel piyasalardaki fiyat dalgalanmalarını da etkileyebilir. Bu noktada gümüş yatırımcılarının uluslararası gelişmelere dikkat etmesi gerekiyor.

Gümüş gram fiyatları, yatırımlar açısından göz önünde bulundurulması gereken diğer bir parametre olarak öne çıkıyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram fiyatı, 84.9716 TL alış ve 85.0763 TL satış olarak belirlendi. Günlük değişim oranı %0.92’lik bir düşüş gösteriyor.

25 Haziran 2026 itibarıyla gümüş fiyatları, ons ve gram bazında günlük düşüşler yaşıyor. Yatırımcılar için bu durum, piyasadaki dalgalanmaları dikkatle izlemeleri gerektiği anlamına geliyor.