Bugünkü gümüş fiyatı! 26 Nisan Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

26 Nisan 2026 tarihi itibarıyla gümüş piyasalarında hareketlilik dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatlarında önemli değişimler gözlemleniyor. Gümüş ons fiyatı alışta 3401.77 TL, satışta ise 3409.54 TL seviyelerine ulaştı. Bu, gümüş ons fiyatının günlük değişim yüzdesinin %0.49 olduğu anlamına gelmektedir. Piyasalardaki bu artış, yatırımcılar arasında olumlu bir atmosfer yaratıyor.

Gümüş ons ve doları arasındaki kurda artış kaydediliyor. Gümüş ons/dolar alış fiyatı 75.64 Dolar, satış fiyatı ise 75.69 Dolar olarak belirtiliyor. Günlük değişim yüzdesi %0.3 seviyesinde kalıyor. Bu durum, uluslararası piyasalardaki gelişmelerin gümüş talep ve fiyatları üzerinde etkili olduğunu gösteriyor. Ayrıca döviz kurlarındaki dalgalanmalar, gümüş ons fiyatlarının seyrini etkileyen önemli bir faktör olmaya devam ediyor.

Gümüş gram fiyatı, yatırımcılar için önemli bir gösterge olmayı sürdürüyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram fiyatı alışta 109.456 TL, satışta ise 109.5284 TL olarak işlem görmekte. Günlük değişim yüzdesi %0.48 seviyesindedir. Bu rakamlar, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini artıran önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Gümüş fiyatlarının bu sabah ulaştığı değerler, yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından dikkatle izlenmekte. Gelecek günlerde gümüş fiyatlarının ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmelere bağlı olarak ne yönde ilerleyeceği merak ediliyor. Yatırımcıların bu süreçte piyasaları takip etmeleri ve doğru kararlar vermeleri büyük önem taşıyor.