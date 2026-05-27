Bugünkü gümüş fiyatı! 27 Mayıs Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Son Durum

27 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla gümüş piyasasında önemli bir gelişme yaşandı. Saat 10:00'da belirlenen gümüş fiyatları yatırımcılar açısından dikkat çekiyor. Bu sabah gümüş ons fiyatlarında belirgin bir düşüş gözlemlendi.

Gümüş ons fiyatları alışta 3447.04 TL olarak işlem görmekte. Satışta ise fiyat 3450.57 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi % -2.33 olarak kaydedildi. Bu durum, yatırımcılar arasında endişe oluşturuyor. Piyasalardaki belirsizlikler de göz önünde bulundurulmalı.

Gümüşün ons cinsinden dolar fiyatları da dikkate değer. Gümüş ons / dolar alış fiyatı 75.1 Dolar seviyesinde. Satış fiyatı ise 75.17 Dolar olarak belirlenmiş. Günlük değişim yüzdesi % -2.37 oldu. Bu düşüş, global piyasalardaki gümüş talebinin azaldığını gösteriyor.

Gümüş gram fiyatları da belirgin bir düşüş yaşadı. Alış fiyatı sabah saatlerinde 110.8274 TL olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 110.9307 TL seviyesindedir. Bu veriler, günlük değişim yüzdesinin % -2.33 olduğunu ortaya koyuyor. Gümüşün TL cinsinden değer kaybetmesi, yatırımcıların karar süreçlerini etkileyebilir.

27 Mayıs 2026 tarihinde gümüş fiyatlarındaki bu gerileme yatırımcılar için önem taşıyor. Piyasalardaki dalgalanmalar ve değişimler riskler ve fırsatlar barındırıyor. Önümüzdeki günlerde gümüş fiyatlarının seyri büyük bir merakla bekleniyor.