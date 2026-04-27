Bugünkü gümüş fiyatı! 27 Nisan Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 27 Nisan 2026 tarihinde dikkat çekici bir hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları analiz edildi. Gümüş ons fiyatının alış fiyatı 3413.65 TL, satış fiyatı 3416.87 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyatlar, önemli bir gösterge olan günlük değişim yüzdesi ile değerlendirildiğinde %0.28 oranında bir artış göstermektedir. Bu durum, yatırımcıların gümüşe olan güveninin arttığını ve talebin yükseldiğini işaret ediyor.

Gümüş onsunun dolar cinsinden değerine bakıldığında, alış fiyatı 75.81 dolar, satış fiyatı ise 75.86 dolar olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesinin %0.22 olarak kaydedilmesi dikkat çekiyor. Bu, uluslararası piyasalarda gümüş talebinin arttığına işaret eden bir durumdur. Muhtemel ekonomik gelişmeler, yatırımcılar üzerinde etkili olmaktadır.

Gümüş gram fiyatlarına yönelik veriler değerlendirildiğinde, alış fiyatı 109.75 TL, satış fiyatı ise 109.8224 TL olarak belirlenmiştir. Gümüş gram fiyatındaki günlük değişim %0.27 olarak kaydedilmiştir. Bu oran, gümüşün yerel piyasalardaki talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini göstermektedir.

Son dönemde gümüş, endüstriyel kullanım alanlarındaki artış ile yatırımcıların alternatif varlıklara yönelmesi nedeniyle dikkat çeken bir değerli metal haline geldi. Saat 10:00 itibarıyla oluşan fiyat seviyeleri, yatırımcıların gümüşe duyduğu ilginin sürdüğünü gösteriyor. Piyasa dinamiklerini ve ekonomik gelişmeleri takip etmek önemlidir. Gümüş gibi değerli metallerde fırsatları değerlendirmek açısından bu durum büyük önem taşımaktadır.