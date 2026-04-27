Bugünkü gümüş fiyatı! 27 Nisan Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 27 Nisan 2026 tarihi itibarıyla önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Gümüş ons fiyatları 3413.65 TL alış ve 3416.87 TL satış seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişim %0.28'lik artış sergiliyor. Dolar cinsinden değerlendirildiğinde, alış fiyatı 75.81 dolar, satış fiyatı ise 75.86 dolar olarak kaydedildi. Gümüş gram fiyatı ise 109.75 TL alış ve 109.8224 TL satışla günlük %0.27 artış yaşadı, bu da yerel talebin güçlü sürdüğünü gösteriyor.

Gümüş piyasasında 27 Nisan 2026 tarihinde dikkat çekici bir hareketlilik gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları analiz edildi. Gümüş ons fiyatının alış fiyatı 3413.65 TL, satış fiyatı 3416.87 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyatlar, önemli bir gösterge olan günlük değişim yüzdesi ile değerlendirildiğinde %0.28 oranında bir artış göstermektedir. Bu durum, yatırımcıların gümüşe olan güveninin arttığını ve talebin yükseldiğini işaret ediyor.

Gümüş onsunun dolar cinsinden değerine bakıldığında, alış fiyatı 75.81 dolar, satış fiyatı ise 75.86 dolar olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesinin %0.22 olarak kaydedilmesi dikkat çekiyor. Bu, uluslararası piyasalarda gümüş talebinin arttığına işaret eden bir durumdur. Muhtemel ekonomik gelişmeler, yatırımcılar üzerinde etkili olmaktadır.

Gümüş gram fiyatlarına yönelik veriler değerlendirildiğinde, alış fiyatı 109.75 TL, satış fiyatı ise 109.8224 TL olarak belirlenmiştir. Gümüş gram fiyatındaki günlük değişim %0.27 olarak kaydedilmiştir. Bu oran, gümüşün yerel piyasalardaki talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini göstermektedir.

Son dönemde gümüş, endüstriyel kullanım alanlarındaki artış ile yatırımcıların alternatif varlıklara yönelmesi nedeniyle dikkat çeken bir değerli metal haline geldi. Saat 10:00 itibarıyla oluşan fiyat seviyeleri, yatırımcıların gümüşe duyduğu ilginin sürdüğünü gösteriyor. Piyasa dinamiklerini ve ekonomik gelişmeleri takip etmek önemlidir. Gümüş gibi değerli metallerde fırsatları değerlendirmek açısından bu durum büyük önem taşımaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

