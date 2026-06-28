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Bugünkü gümüş fiyatı! 28 Haziran Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

28 Haziran 2026'da gümüş piyasasında dikkat çekici hareketlilik yaşandı. Gümüş ons fiyatları, TL bazında alışta 2753.53 TL, satışta ise 2762.27 TL olarak belirlendi. Günlük değişimdeki %2.36 artış, yatırımcılar için olumlu bir sinyal oluşturdu. Dolar karşısında ise gümüş ons fiyatları %2.21 yükseldi. Çin ekonomisindeki gelişmeler ve global belirsizliklerin etkisiyle gümüşe olan talep artışı sürüyor. Yatırımcılar, gümüş fiyatlarındaki dalgalanmaları dikkatle takip ediyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 28 Haziran Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 28 Haziran 2026 tarihinde önemli hareketlilik gözlemlendi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları belirlendi. Alış fiyatı 2753.53 TL, satış fiyatı ise 2762.27 TL olarak kaydedildi. Bu veriler günlük değişim yüzdesinin %2.36 seviyesine ulaştığını gösteriyor. Gümüşün yükselişi, yatırımcılar için olumlu bir sinyal oldu.

Gümüş onsun dolar karşısındaki değeri de dikkat çekti. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons/dolar fiyatları belirlendi. Alışta 59.1 Dolar, satışta ise 59.2 Dolar olarak kaydedildi. Fiyatlar günlük değişimde %2.21 oranında bir artış göstermekte. Bu durum, yatırımcıların gümüşe yönelimlerini artırabileceğini işaret ediyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 28 Haziran Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

Gümüş gram fiyatları TL bazında kaydedildi. Alış fiyatı 88.5916 TL, satış fiyatı ise 88.7415 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %2.39 ile dikkat çekiyor. Gümüş gram fiyatındaki bu artış, yerli yatırımcıların ilgisini artırdı.

Çin ekonomisindeki olumlu gelişmeler, global belirsizlikler gümüş fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Bu tür makroekonomik veriler, gümüşün fiyatını yukarı yönlü etkileyen unsurlar olarak değerlendiriliyor. Yatırımcıların gümüşe olan ilgisi artıyor. Fiyatlardaki dalgalanmaların devam etmesi bekleniyor.

Gümüş, tarihsel süreçte değer saklama aracı olarak önemli bir yer tutmuştur. Günümüzde de bu işlevselliğini korumaktadır. Özellikle enflasyon ve piyasa belirsizlikleri döneminde gümüşe olan talep artış göstermektedir. Önümüzdeki günlerde gümüş fiyatlarındaki gelişmeler yatırımcılar için önemli bir konu olmaya devam edecek.

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Gümüş gümüş gram
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