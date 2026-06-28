Bugünkü gümüş fiyatı! 28 Haziran Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 28 Haziran 2026 tarihinde önemli hareketlilik gözlemlendi. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları belirlendi. Alış fiyatı 2753.53 TL, satış fiyatı ise 2762.27 TL olarak kaydedildi. Bu veriler günlük değişim yüzdesinin %2.36 seviyesine ulaştığını gösteriyor. Gümüşün yükselişi, yatırımcılar için olumlu bir sinyal oldu.

Gümüş onsun dolar karşısındaki değeri de dikkat çekti. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons/dolar fiyatları belirlendi. Alışta 59.1 Dolar, satışta ise 59.2 Dolar olarak kaydedildi. Fiyatlar günlük değişimde %2.21 oranında bir artış göstermekte. Bu durum, yatırımcıların gümüşe yönelimlerini artırabileceğini işaret ediyor.

Gümüş gram fiyatları TL bazında kaydedildi. Alış fiyatı 88.5916 TL, satış fiyatı ise 88.7415 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %2.39 ile dikkat çekiyor. Gümüş gram fiyatındaki bu artış, yerli yatırımcıların ilgisini artırdı.

Çin ekonomisindeki olumlu gelişmeler, global belirsizlikler gümüş fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Bu tür makroekonomik veriler, gümüşün fiyatını yukarı yönlü etkileyen unsurlar olarak değerlendiriliyor. Yatırımcıların gümüşe olan ilgisi artıyor. Fiyatlardaki dalgalanmaların devam etmesi bekleniyor.

Gümüş, tarihsel süreçte değer saklama aracı olarak önemli bir yer tutmuştur. Günümüzde de bu işlevselliğini korumaktadır. Özellikle enflasyon ve piyasa belirsizlikleri döneminde gümüşe olan talep artış göstermektedir. Önümüzdeki günlerde gümüş fiyatlarındaki gelişmeler yatırımcılar için önemli bir konu olmaya devam edecek.