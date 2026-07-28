Bugünkü gümüş fiyatı! 28 Temmuz Salı 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 28 Temmuz 2026 itibarıyla piyasalarda dikkat çekici bir hareketlilik göstermektedir. Saat 10:00’da gümüş ons fiyatları alışta 2750.59 TL, satışta ise 2758.43 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu durum, günlük değişim yüzdesinin %1.08 olduğunu ortaya koymaktadır. Gümüş ons fiyatlarındaki artış, yatırımcıların gümüşe ilgisinin arttığını gösteriyor. Piyasa dinamikleri olumlu bir yönde gelişmektedir.

Gümüş ons / dolar paritesinde ise saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 58.17 dolar, satış fiyatı 58.22 dolardır. Bu paritedeki günlük değişim yüzdesi %0.94 olarak belirlenmiştir. Doların değeri, gümüş fiyatlarını doğrudan etkileyen önemli bir unsurdur. Dolar, gümüş alım satım faaliyetlerini yönlendirmektedir.

Gümüş gram fiyatları açısından da değerlendirme yapılabilir. Alış fiyatı 88.5193 TL, satış fiyatı 88.5954 TL seviyelerine ulaşmıştır. Bu fiyatlar, günlük değişim yüzdesinin %1.07 olduğunu göstermektedir. Gümüş gram fiyatlarındaki artış, yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin yükseldiğini ortaya koymaktadır. Genel piyasa görünümü de bu durumu desteklemektedir.

Gümüş fiyatlarındaki artış, yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Bu durum, piyasalardaki volatiliteyi artırmaktadır. Gümüş, değerli bir metal olarak belirsiz dönemlerde güvenli liman işlevi görmektedir. Fiyatlardaki dalgalanmalar, yatırımcılara fırsatlar sunmaktadır. Gelişmeleri yakından takip etmek, yatırım stratejileri oluşturmada büyük önem taşımaktadır.