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Hızlı tren geliyor, test sürüşleri başlıyor: 2 saat 15 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası ise 2 saat 15 dakikaya düşecek” dedi.

Hızlı tren geliyor, test sürüşleri başlıyor: 2 saat 15 dakikaya düşecek
Hande Dağ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi’ne ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Hızlı tren geliyor, test sürüşleri başlıyor: 2 saat 15 dakikaya düşecek 1

Bakan Uraloğlu, “Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı’mızı 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçiriyoruz. Hattın tamamı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacak.” dedi.

Hızlı tren geliyor, test sürüşleri başlıyor: 2 saat 15 dakikaya düşecek 2

"BURSA-ANKARA ARASI SEYAHAT SÜRESİ 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Hızlı tren geliyor, test sürüşleri başlıyor: 2 saat 15 dakikaya düşecek 3

Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Hızlı tren geliyor, test sürüşleri başlıyor: 2 saat 15 dakikaya düşecek 4

Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminin Bursa’yı doğrudan Türkiye’nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacağını belirtti.

Hızlı tren geliyor, test sürüşleri başlıyor: 2 saat 15 dakikaya düşecek 5

Uraloğlu, “Söz konusu kesim tamamlandığında, Bursa’dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara–İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek.” açıklamasında bulundu.

Hızlı tren geliyor, test sürüşleri başlıyor: 2 saat 15 dakikaya düşecek 6

TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLIYOR

Bakan Uraloğlu, Osmaneli–Bursa kesiminde çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirtti.

Hızlı tren geliyor, test sürüşleri başlıyor: 2 saat 15 dakikaya düşecek 7

Uraloğlu "Yakında bu kesimde test sürüşlerine de başlayacağız" dedi.

Hızlı tren geliyor, test sürüşleri başlıyor: 2 saat 15 dakikaya düşecek 8

Devamında Uraloğlu "Gerçekleştireceğimiz test sürüşleriyle hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Hızlı tren geliyor, test sürüşleri başlıyor: 2 saat 15 dakikaya düşecek 9

Bakan Uraloğlu "Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız." şeklinde konuştu.

Hızlı tren geliyor, test sürüşleri başlıyor: 2 saat 15 dakikaya düşecek 10

Hızlı tren geliyor, test sürüşleri başlıyor: 2 saat 15 dakikaya düşecek 11

Hızlı tren geliyor, test sürüşleri başlıyor: 2 saat 15 dakikaya düşecek 12

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Bursa İstanbul hızlı tren Abdulkadir Uraloğlu
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