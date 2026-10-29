Bugünkü gümüş fiyatı! 29 Ekim Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Fiyatları Üzerine Günlük Değerlendirme

Bugün, 29 Ekim 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarında önemli değişiklikler gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatı 2630.72 TL'den alış, 2633.53 TL'den satışa sunuluyor. Bu değer, gümüş piyasasında günlük %2.15'lik bir düşüşü işaret etmekte. Bu durum, yatırımcılar için izlenmesi gereken bir mesele oluşturuyor. Gümüş piyasa bazında dalgalı bir seyir izliyor.

Gümüşün ons fiyatının yanı sıra gümüş ons/dolar cinsinden de dikkat çekici veriler var. Gümüş ons/dolar alış fiyatı 52.79 Dolar, satış fiyatı ise 52.85 Dolar olarak belirlenmiş. Gümüş ons/dolar üzerinden yapılan işlemler, gün içerisinde dalgalı fiyat hareketlerine maruz kalıyor.

Gümüşün gram cinsinden fiyatlarında da dikkat çekici değişimler görülüyor. Gümüş gramı alış fiyatı 84.5832 TL, satış fiyatı ise 84.6793 TL olarak işlem görüyor. Bu değerler, gümüş gramında %2.13'lük bir düşüşü temsil ediyor. Bu durum, piyasanın genel seyrini etkileyebilecek önemli bir faktör.

29 Ekim 2026 tarihinde gümüş fiyatlarında gözlemlenen düşüş, yatırımcılarla analiz uzmanlarını düşündürüyor. Gümüşün ons, gram ve dolar cinsinden değerleri, piyasa dalgalanmaları açısından kritik bir öneme sahip. Yatırımcıların bu değişimlere dikkat etmeleri, gelecekteki fırsatları ve riskleri daha iyi değerlendirmelerine yardımcı olabilir.