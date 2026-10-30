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Bugünkü gümüş fiyatı! 30 Ekim Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 30 Ekim 2026 itibarıyla dikkat çekici bir düşüş göstermektedir. Gümüş ons fiyatı 50.8 Dolar seviyesine gerilerken, gram fiyatı da 81.57 TL'ye düştü. Bu düşüş, yatırımcılar için riskler ve fırsatlar sunarken, piyasalardaki belirsizlikler ve arz-talep dengesi göz önünde bulundurulmalıdır. Gümüş alım-satım stratejileri yeniden gözden geçirilmeli ve fiyat hareketlerini etkileyen faktörler dikkatlice analiz edilmelidir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 30 Ekim Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 30 Ekim 2026 itibarıyla dikkat çekici bir tablo sunuyor. Saat 10:00'da, gümüş ons fiyatı önemli bir düşüş kaydetti. Alış fiyatı 2,536.96 TL, satış fiyatı ise 2,540.17 TL. Günlük değişim yüzdesi -2.48 olarak belirlendi. Bu durum, gümüş alım-satım işlemleri yapanlar için bir uyarı niteliği taşıyor.

Gümüş onsun Dolar cinsinden fiyatı ise alış 50.8 Dolar, satış 50.85 Dolar olarak gözlemleniyor. Gümüş ons fiyatlarının günlük bazda %2.55 oranında düşmesi dikkat çekici. Dolar cinsinden gümüş fiyatları, uluslararası piyasalara bağlıdır. Yatırımcılar, bu düşüş trendinin nedenlerini incelemekte fayda bulabilirler.

Gümüş gram fiyatı da dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram fiyatı alış 81.5748 TL, satış 81.6551 TL olarak belirlenmiş. Günlük değişim yüzdesi burada -2.47 olarak gözlemleniyor. Gümüş gram fiyatlarındaki düşüş, piyasalardaki belirsizliklerden kaynaklanıyor. Arz-talep dengesi bu etkiyi artırıyor.

Gümüş fiyatları, 30 Ekim 2026 itibarıyla yatırımcılar için riskler ve fırsatlar sunuyor. Piyasalardaki dalgalanmalar dikkatle takip edilmelidir. Gümüş alım-satım stratejileri gözden geçirilmelidir. Yatırımcıların fiyat hareketlerini etkileyen faktörleri anlaması önem taşıyor. Bu bağlamda kararlarını oluşturmaları gerekmektedir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 30 Ekim Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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