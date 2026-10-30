Bugünkü gümüş fiyatı! 30 Ekim Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 30 Ekim 2026 itibarıyla dikkat çekici bir tablo sunuyor. Saat 10:00'da, gümüş ons fiyatı önemli bir düşüş kaydetti. Alış fiyatı 2,536.96 TL, satış fiyatı ise 2,540.17 TL. Günlük değişim yüzdesi -2.48 olarak belirlendi. Bu durum, gümüş alım-satım işlemleri yapanlar için bir uyarı niteliği taşıyor.

Gümüş onsun Dolar cinsinden fiyatı ise alış 50.8 Dolar, satış 50.85 Dolar olarak gözlemleniyor. Gümüş ons fiyatlarının günlük bazda %2.55 oranında düşmesi dikkat çekici. Dolar cinsinden gümüş fiyatları, uluslararası piyasalara bağlıdır. Yatırımcılar, bu düşüş trendinin nedenlerini incelemekte fayda bulabilirler.

Gümüş gram fiyatı da dikkat çekiyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram fiyatı alış 81.5748 TL, satış 81.6551 TL olarak belirlenmiş. Günlük değişim yüzdesi burada -2.47 olarak gözlemleniyor. Gümüş gram fiyatlarındaki düşüş, piyasalardaki belirsizliklerden kaynaklanıyor. Arz-talep dengesi bu etkiyi artırıyor.

Gümüş fiyatları, 30 Ekim 2026 itibarıyla yatırımcılar için riskler ve fırsatlar sunuyor. Piyasalardaki dalgalanmalar dikkatle takip edilmelidir. Gümüş alım-satım stratejileri gözden geçirilmelidir. Yatırımcıların fiyat hareketlerini etkileyen faktörleri anlaması önem taşıyor. Bu bağlamda kararlarını oluşturmaları gerekmektedir.