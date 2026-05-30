Bugünkü gümüş fiyatı! 30 Mayıs Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasası, 30 Mayıs 2026 itibarıyla yakından takip ediliyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Gümüş ons fiyatı 3443.26 TL alış ve 3457.51 TL satış olarak belirlenmiştir.

Gümüş ons fiyatı Dolar cinsinden ise alış 75.29 Dolar, satış 75.30 Dolar olarak kaydedilmiştir. Dolar karşısındaki gümüş fiyatları, global piyasalardaki dalgalanmaların bir yansımasıdır.

Gümüş gram fiyatı için alış 110.9225 TL, satış ise 110.9373 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Gram fiyatının bu seviyede olması, yurt içindeki yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturuyor.

Gümüş fiyatları üzerindeki hareketlilik, yatırım stratejilerini belirlemek için dikkatli analizler gerektiriyor. Bugünkü istikrar, piyasalardaki volatiliteyle birleşince yatırımcıların karar verme süreçlerinde belirleyici olabilir.