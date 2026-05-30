'Furya oldu' Esnaf hareketlendi: 900 TL'ye kapış kapış satılıyor

Trakya'da kadınlar arasında popülerleşerek tüm köylere yayılan şalvar gecesi kültürü hem yerel ekonomiyi hem de terzi esnafını hareketlendirdi. Bölgenin çoğu köyünde yapılan gecelerde kadınlar, rengarenk, pullu ve payetli şalvarlarıyla eğlenirken; dikimevi sahibi Şennur Kuru, "Anne-baba şalvarları değişti. Şu an değişik pullu, payetli, simli, çok değişik şalvarlar elimizde var" dedi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde son yıllarda ortaya çıkan ve popülerliği artan şalvar gecesi kültürü, Trakya'da da yaygınlaştı. Özellikle ilçe ve köylerde toplanan kadınlar, özel dikim pullu, payetli ve rengarenk şalvarlarla müzik ve dans eşliğinde stres atmaya başladı. Aynı zamanda birlik ve beraberliğin de pekiştirildiği geceler, bölgedeki terzi esnafının da işlerini hareketlendirdi.

'İŞİMİZE ÇOK GÜZEL YANSIDI'

Edirne'de şalvar gecelerine özel dikimler yapan dikimevi sahibi Şennur Kuru, taleplere yetişmekte yoğunluk yaşadıklarını belirtti.

Kuru, "Anne-baba şalvarları değişti. Şu an değişik pullu, payetli, simli, çok değişik şalvarlar elimizde var. Bizim işimize de çok güzel yansıdı bu durum. Eskiye bakarak çok farklı bir ilerleme oldu, bize çok güzel bir şekilde yansıyor. Elimden geldiği kadar herkese yardımcısı olmaya çalışıyorum. Burada dikip, kumaşını alıp, hazır bir şekilde teslim ediyorum. Kadınlar grup olarak geliyor ve bir renk seçiyorlar, ona göre gidiyorlar. Değişik bir furya oldu, çok farklı noktaya gitti bu şalvar gecesi" dedi.

FİYATLAR MODELE GÖRE DEĞİŞİYOR

Kuru, kumaşa ve işlemeye göre fiyatların değiştiğini belirterek, "Bana dikim için kumaş alıp gelenlere 250- 300 lira arasında değişiyor. Ama kumaşı benden olduktan sonra 700 ila 900 lira arasında değişiyor. Süslemesi, farklı modele olunca kumaşa bağlı fiyatlar artabiliyor. Hatta seneye daha da farklı şeyler ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Şimdi farklılıklar isteniyor. Bu sene tüm civarda kadınlar etkinlikleri düzenlemeye başladı. Kadınların eğlenmesi için çok güzel oldu" diye konuştu.

'GELENEKSEL HALE GETİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Edirne'nin Demirhanlı köyünde kadınların isteği üzerine şalvar gecesi etkinliği düzenleyen Muhtar Ahmet Tuna da organizasyonu geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

Tuna, "Daha önce, çok eski tarihlerde olan, yörelerimize uygun bir şekilde bu geceyi de tertipledik. Sağ olsun köyümüzün kadınları buna çok özen gösterdiler. Bizler de kadınlarımızın böyle bir organizasyon yapıp, eğlenmelerini sağladık. İnşallah bundan sonraki yıllarda geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz" dedi.

'HER YIL DÜZENLENSİN'

Etkinliğin düzenlenmesi için muhtardan ricada bulunduklarını belirten Nisa Gür (16) ise "Uzun yıllardır böyle şeyler varmış. Biz de muhtarımıza çok meşhur olduğundan dolayı yapmak için rica ettik. Muhtarımız da bizi kırmadı, böyle bir şey yaptı. Her yıl düzenlenmesini istiyoruz" diye konuştu.

'YENİDEN MODA OLMAYA BAŞLADI'

İstanbul'dan kayınvalidesinin yanına gelerek geceye katılan Nihal Uzun (70), "Önceden annelerimizin, büyüklerimizin şalvarları vardı. Ama şu anda şalvarları kaldırdılar. Ama yeniden moda olmaya başladı. Çok güzel bir şey, bütün köylerde olmasını istiyoruz. Şalvarlarımızı süsledik, oynuyoruz. Köylerimizde her sene düzenlenmesini istiyoruz. Bizden sonra bizim çocuklarımızın, torunlarımızın da devam ettirmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

