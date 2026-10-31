Bugünkü gümüş fiyatı! 31 Ekim Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasaları: 31 Ekim 2026 Günlük Fiyat Analizi

31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla, gümüş piyasalarında belirgin bir dalgalanma gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı 2451.85 TL alış fiyatıyla işlem görmekte. Satış fiyatı ise 2455.48 TL olarak belirlenmiştir. Bu durumda, günlük değişim yüzdesi % -5.74 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, yatırımcılar için önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Gümüş ons fiyatları ve ons/dolar kuru önemli bir rol oynamakta. Gümüş onsun dolar karşısındaki değeri, bu sabah itibarıyla 49.11 Dolar alış fiyatıyla işlem görmekte. Satış fiyatı 49.15 Dolar seviyesindedir. Bu durumda günlük değişim yüzdesi % -5.81 olarak kaydedilmiştir. Gümüş, TL ve dolar bazında baskı altında kalmaktadır.

Gümüş gram fiyatları da durumu yansıtmakta. Gümüş gramı, 78.8531 TL alış fiyatıyla işlem görmekte. Satış fiyatı ise 78.9174 TL’dir. Günlük değişim yüzdesi yine % -5.74 olarak belirlenmiştir. Bu veriler, gümüş piyasalarındaki genel düşüş trendini desteklemektedir.

Yatırımcılar için bu veriler, gümüş piyasasındaki volatilitenin arttığını göstermektedir. Yatırım stratejilerinin gözden geçirilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Son günlerdeki düşüşler, gümüş alım satımını düşünmekte olan yatırımcılar için önemli bir karar süreci başlatabilir. Gümüşün değerindeki dalgalanmaların devam etmesi muhtemeldir. Piyasa trendlerini dikkatle takip etmekte fayda var.