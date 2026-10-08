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Bugünkü gümüş fiyatı! 8 Ekim Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 08 Ekim 2026 itibarıyla yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Gümüşün ons fiyatı 2911.9 TL alış, 2915.17 TL satış ile gün içinde %0.95 oranında düşüş gösterdi. Uluslararası piyasalarda aynı dönemde 59.16 Dolar alış, 59.22 Dolar satış seviyelerine ulaştı. Yatırımcıların kararlarını etkileyen bu dalgalanmalar, piyasalardaki ekonomik göstergelerle doğrudan ilişkilidir. Sürdürülebilir kazançlar için temkinli olmak büyük önem taşıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 8 Ekim Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 8 Ekim 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla dikkatle izleniyor. Yatırımcılar ve piyasa analistleri bu durumu takip ediyor. Gümüşün ons fiyatı, alışta 2911.9 TL, satışta ise 2915.17 TL olarak belirlendi. Bu değerler, gün içinde %0.95’lik bir düşüş gösteriyor. Gümüşün serbest piyasadaki dalgalanmaları önemli bir parametre. Bu durum alım-satım kararlarını etkiliyor.

Gümüş ons fiyatları doları üzerinden değerlendirildiğinde, alış fiyatı 59.16 Dolar, satış fiyatı 59.22 Dolar olarak kaydedildi. Gümüşün uluslararası piyasalardaki durumu döviz kuru ile ekonomik göstergelerle doğru orantılı. Bu etkileşim, yatırımcıların gelecek öngörüleri üzerinde belirleyici oluyor.

Gümüşün gram fiyatı alışta 93.6064 TL, satışta ise 93.7014 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, gümüşün günlük değişim yüzdesine %0.97’lik bir gerileme yaşandığını gösteriyor. Gümüş ve diğer değerli metallerin fiyatları, dünya genelindeki ekonomik dalgalanmalar nedeniyle dalgalanıyor. Yerel piyasalardaki talep durumu da önemli bir faktör.

Döviz bazındaki değişimlerin yanı sıra, gümüşün piyasa performansı dikkat çekiyor. Bugünkü verilere göre, gümüş ons ve gram fiyatlarında düşüşler yaşanıyor. Bu durum, yatırımcıların kısa vadeli stratejilerini etkileyebilir. Piyasalardaki dalgalanmalara karşı temkinli bir yaklaşım önemli. Uzun vadeli kazançların elde edilmesinde büyük rol oynuyor.

Gümüş fiyatlarını etkileyen faktörleri değerlendirmek gerekir. Güncel durumu analiz etmek, yatırımcıların karar alma süreçlerine yardımcı oluyor. Yatırım dünyasında her dalgalanma yeni fırsatlar ve riskler getiriyor. Bu nedenle yatırımcıların dikkatli olması, piyasa trendlerini gözlemlemesi büyük önem taşıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 8 Ekim Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
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