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Bugünkü gümüş fiyatı! 9 Ekim Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

9 Ekim 2026 tarihinde gümüş piyasalarında önemli bir hareketlilik gözlemlendi. Gümüş ons fiyatının alış değeri 2974.84 TL olarak belirlenirken, satış fiyatı ise 2978.86 TL oldu. Günlük değişim %2.1 civarında gerçekleşti. Dolar cinsinden gümüşün alış fiyatı 60.3 dolar, satış fiyatı ise 60.36 dolar olarak kaydedildi. Yükselen fiyatlar, yatırımcılar açısından gümüşü finansa değerli bir araç haline getiriyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 9 Ekim Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 9 Ekim 2026 tarihinde dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. Saat 10:00 itibarıyla gümüş onsunun alış fiyatı 2974.84 TL, satış fiyatı ise 2978.86 TL olarak belirlendi. Bu durum, gümüş onsunun günlük değişim yüzdesinin %2.1 civarında olduğunu ortaya koydu. Değer, yatırımcılar için olumlu bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Bu aynı zamanda gümüşe olan talebin arttığını düşündürüyor.

Gümüşün ons/dolar cinsinden fiyatları da önemli bir artış gösterdi. Alış fiyatı 60.3 dolar, satış fiyatı ise 60.36 dolar olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi %1.94 olarak gerçekleşti. Dolar cinsinden değerlendirildiğinde, uluslararası piyasalarda gümüş fiyatlarının yükseliş trendi izlediği görülüyor.

Gümüşün gram cinsinden fiyatları da benzer bir artış sergiliyor. Gümüş gramının alış fiyatı 95.6586 TL, satış fiyatı ise 95.7537 TL olarak güncellendi. Günlük değişim yüzdesi %2.12 olarak kaydedildi. Bu durum, yerel piyasalarda gümüşe olan ilginin arttığını gösteriyor.

Gümüş fiyatlarındaki bu yükseliş, yatırımcılar arasında gümüşü değerli bir yatırım aracı olarak ön plana çıkarabilir. Piyasa dinamikleri açısından da dikkate değer bir durum ortaya çıkmıştır. Özellikle dalgalı kıymetli maden piyasalarında gümüşün değer artışı izleniyor. Yatırımcıların ve analistlerin bu durumun sebeplerini incelemesi gerektiği açıktır. Ekonomik veriler ve dünya genelindeki jeopolitik gelişmeler, gümüş fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Yatırımcıların bu trendi takip etmesi, finansal stratejilerini belirlemeleri açısından büyük önem taşıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 9 Ekim Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
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