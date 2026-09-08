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Gümüş yükselişe geçecek mi? Bankaların yıl sonu tahminleri belli oldu

Yılın başında 120 doları aşarak rekor kıran gümüş, ardından 66 dolara kadar geriledi. Ağustostaki toparlanmanın da kalıcı olmamasıyla gözler yılın kalanına çevrildi. Fed’in faiz politikası, ABD’deki siyasi gelişmeler ve yüksek borsa değerlemeleri gümüşün seyrini belirleyebilir. Bankaların yıl sonu beklentileri ise farklılaşıyor.

Gümüş yükselişe geçecek mi? Bankaların yıl sonu tahminleri belli oldu
Cansu Çamcı

Gümüş fiyatlarında yılın başında görülen tarihi rallinin ardından başlayan sert düşüş devam ediyor. Ocak sonunda ons başına 120 doların üzerine çıkarak tüm zamanların zirvesini gören gümüş, aradan geçen aylarda kazançlarının önemli bölümünü geri verse de ağustos ayında yeniden yükselişe geçti.

GÜMÜŞ 66 DOLAR CİVARINA KADAR GERİLEDİ

Ancak bu yükseliş de uzun sürmedi ve gümüş 66 dolar civarına kadar geriledi.

Gümüş yatırımcısı yıl sonundaki fiyatlara odaklanırken, gümüşte yönün yeniden yukarı dönebileceğine ilişkin beklentiler arttı. Motley Fool'da yer alan değerlendirmeye göre, yılın geri kalanında ekonomik ve siyasi belirsizliğin artması değerli metallere yönelik talebi yeniden güçlendirebilir.

Gümüş yükselişe geçecek mi? Bankaların yıl sonu tahminleri belli oldu 1

Yılın geri kalanında Fed'in yeniden fiyatlamaların merkezine yerleşmesi beklenirken, faizlerin seyri ve merkez bankasının bağımsızlığına ilişkin tartışmaların yeniden güçlenmesi, güvenli liman talebini destekleyebilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

ABD'de yaklaşan ara seçimlerin yaratabileceği siyasi belirsizlik de piyasaların izleyeceği başlıklardan biri olacak.

Bunun yanında ABD borsalarında birçok şirketin yüksek değerlemelerle işlem görmesi ve S&P 500'ün rekor seviyelere yakın seyretmesi, piyasalarda olası bir düzeltmeye karşı alternatif varlıklara talebi artırabilir. Bu koşulların bir araya gelmesi halinde yatırımcıların yılın ikinci yarısında yeniden güvenli limanlara yönelebileceği ve gümüşün bundan destek bulabileceği öngörülüyor.

Gümüş yükselişe geçecek mi? Bankaların yıl sonu tahminleri belli oldu 2

İŞTE BANKALARIN YIL SONU TAHMİNLERİ...

Buna karşın gümüşün yeniden ocak ayındaki 120 doların üzerindeki rekor seviyesine ulaşıp ulaşamayacağına ilişkin bir fiyat hedefi verilmiyor. Beklenti, ekonomik ve siyasi belirsizliklerin artması halinde yıl sonundan önce mevcut seviyelerden bir toparlanma yaşanabileceği yönünde.
Gümüş yükselişe geçecek mi? Bankaların yıl sonu tahminleri belli oldu 3

Bankaların yıl sonu gümüş fiyatı tahminleri ise şöyle:

-Citi Group110 dolar

-Bank of America (BofA)100 dolar

-JP Morgan 81 dolar

-UBS 80 dolar

-Commerzbank 67 dolar

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