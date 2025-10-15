25 yıllık Türkiye serüvenini sonlandırıyor! Marketlerde satılıyordu, tüm varlıklarını devretti

2000 yılında Türkiye pazarına Canbebe, Canped, Canlady markalarının üreticisi Astel'i satın alarak giren Belçika merkezli Ontex'den yeni bir karar geldi. Dev firma 25 yıllık Türkiye macerasının sonlandırma kararı aldı. Dev şirketin varlıklarını devredeceğine yönelik haberler Şubat ayında alınmaya başlanmıştı.

REKABET KURUMU ONAY VERDİ!

Rekabet Kurumu, Ontex Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün, Murat Kılıç yönetimindeki Dilek Gıda Üretim ve Pazarlama Ticaret A.Ş. tarafından devralınmasına koşullu onay verdi. Böylece Belçika merkezli Ontex’in Türkiye operasyonları, Dilek Grubu çatısı altına geçti.

DÜNYANIN BİR ÇOK YERİNDE TESİSİ BULUNUYOR

1979’da kurulan Ontex, 2023 yılı itibarıyla 2,3 milyar euro ciroya ulaştı. Avrupa, Kuzey Afrika, Çin, Avustralya, Ortadoğu ve Amerika’da üretim tesisleri bulunan şirket, 2010 yılında 1,2 milyar Euro bedelle Goldman Sachs Capital Partners ve Texas Pacific Group tarafından satın alınmıştı.