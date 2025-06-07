27 yıldır sektörün önde gelenlerindendi! Dev holdingin 6 şirketi kepenkleri kapatıyor...

1998 yılında kurulan ve Türkiye’de yenilenebilir enerji ve tarım yatırımlarıyla ön plana çıkan Yediyol Holding’in konkordato süreci tamamlandı. Buna göre, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 6 şirketin iflasına hükmetti.
Konkordato davasında geçici mühletin kaldırılmasına karar veren mahkeme, holdingin 6 şirketinin iflasına karar verdi. İflas eden şirketler şunlar:
İflas kararı, ticaret sicil numaralarıyla birlikte resmen ilan edildi. İflas kararıyla birlikte şirketler üzerindeki tüm konkordato tedbirleri kaldırıldı. Aynı zamanda süreç boyunca görevlendirilen konkordato komiserlerinin görevlerine de son verildi.
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