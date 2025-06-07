27 yıldır sektörün önde gelenlerindendi! Dev holdingin 6 şirketi kepenkleri kapatıyor...

1998 yılında kurulan ve Türkiye’de yenilenebilir enerji ve tarım yatırımlarıyla ön plana çıkan Yediyol Holding’in konkordato süreci tamamlandı. Buna göre, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 6 şirketin iflasına hükmetti.

6 ŞİRKETİ İFLAS ETTİ

Konkordato davasında geçici mühletin kaldırılmasına karar veren mahkeme, holdingin 6 şirketinin iflasına karar verdi. İflas eden şirketler şunlar:

Yediyol Tarım Anonim Şirketi

Yediyol Enerji Anonim Şirketi

Engısolutıon Mühendislik Yatırımları Limited Şirketi

Demeter Sebze Ve Meyve Ticaret Limited Şirketi

Neper Tarım Sebze Ve Meyve İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi

Mc1 İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

KONKORDATO TEDBİRLERİ KALDIRILDI

İflas kararı, ticaret sicil numaralarıyla birlikte resmen ilan edildi. İflas kararıyla birlikte şirketler üzerindeki tüm konkordato tedbirleri kaldırıldı. Aynı zamanda süreç boyunca görevlendirilen konkordato komiserlerinin görevlerine de son verildi.