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30 yıllık dev firma rekabete dayanamadı! Bir zamanların en iyilerindendi şimdi sektörden tamamen çıkıyor, 4 yıl önce açıklamıştı...

Bir dönemin öne çıkan Güney Koreli telefon markası artık son günlerini yaşıyor. 2021 yılında akıllı telefon pazarından çekildiğini duyuran LG, son yazılım sözlerini de yerine getirerek akıllı telefon sektöründen tamamen çıkıyor. Telefon sektöründen çıkan 30 yıllık şirket, servis hizmeti vermeye devam edeceğini kaydetti.

30 yıllık dev firma rekabete dayanamadı! Bir zamanların en iyilerindendi şimdi sektörden tamamen çıkıyor, 4 yıl önce açıklamıştı...
Ezgi Sivritepe

1995 yılında ilk telefonunu 2010 yılında ise ilk akıllı telefonunu piyasaya süren LG, telefon üretimini tamamen bırakıyor. 4 yıl önce telefon pazarından çıkacağını açıklayam LG, telefonlarının son güncellemelerini de tamamlamak üzere.

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GÜNCELLEME ALAMAYACAK

30 Haziran 2025 tarihinde LG, Android güncelleme sunucularını tamamen kapatacak böylece o tarihten itibaren hiçbir telefon güncelleme alamayacak. 30 Haziran'dan itibaren LG akıllı telefonları, ne kablosuz (OTA) güncellemeleri alabilecek ne de LG Bridge uygulaması üzerinden güncelleme yapabilecek.

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PAZARDA PAYI KÜÇÜLMÜŞTÜ

2013 yılında Samsung, Apple gibi dünya devi telefon markaları ile yarışan LG'nin 2020 yılında pazar payı yüzde 2'ye kadar düşmüştü. Son 6 yıllık dönemde ise 4,5 milyar dolara yakın zarar eden şirket, cep telefonu rekabetinde sınıfta kalmış oldu.

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YEDEK PARÇA TEMİNATI DEVAM EDECEK!

Mevcutta bulunan telefonları ise satışta kalmaya devam edecek. Güney Koreli şirket, bölgeye göre değişikliklerin olacağının altını çizerek servis desteği vereceğini ifade etti. Kullanıcılarının merak ettiklerini de yanıtlayan şirket, yedek parça teminatının anlaşmalı satış kanalları üzerinden devam edeceğini söyledi.

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LG TAMAMEN KAPANIYOR MU?

Dev şirket, cep telefonu üretiminden çekilirken elektrikli araç bileşenleri, bağlı cihazlar, akıllı evler gibi alanlarda faaliyet göstermeye devam edecek. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Free ve kablosuz hoparlör satışlarına devam etmeyi planlıyoruz. Ayrıca satış sonrası servis hizmetine ve işletim sistemi güncellemeleri seçili ürünler için verilmeye devam edecek" sözleri kullanıldı.

Kaynak: HaberTürk, TGRT Haber

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
iflas LG telefon
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