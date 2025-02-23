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  4. 36 yıl boyunca mesaisine 1 saat erken başladı! Emekli olmaya hazırlanırken... Sürpriz geldi

36 yıl boyunca mesaisine 1 saat erken başladı! Emekli olmaya hazırlanırken... Sürpriz geldi

23.02.2025 09:46
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Çorum'un İskilip ilçesinde 36 yıldır çalıştığı Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ndeki mesaisine her gün 1 saat erken başlayan çalışana madalya takdim edildi. Emekli olmaya hazırlanan Mehmet Karadağcı için düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı.

36 yıl boyunca mesaisine 1 saat erken başladı! Emekli olmaya hazırlanırken... Sürpriz geldi

İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi faturalama biriminde görev yapan Mehmet Karadağcı, 36 yıldır her gün mesaiye bir saat erken başlıyor. Örnek bir çalışma disiplini sergileyen ve emekli olmaya hazırlanan Karadağcı için hastane yönetimi tarafından tören düzenlendi.

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DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Törende Mehmet Karadağcı'ya "Mesai Saatine Sadakat" madalyası takdim edildi. Mesai arkadaşları, uzun yıllar süren özverili çalışmaları dolayısıyla Karadağcı'yı tebrik ederken, törende duygu dolu anlar yaşandı.

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Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir de ziyaret için geldiği hastanede Karadağcı'yı tebrik ederek, sağlık camiasına verdiği hizmetler ve mesai saatlerine gösterdiği hassasiyet için kendisine teşekkür etti. (İHA)

AW397897_03Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çorum mesai
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